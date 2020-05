Las Vegas a dévoilé son plan pour accueillir la fin de la saison NBA

À la tête d’une douzaine d’hôtels-casinos de Las Vegas, MGM Resorts International a perdu près de 30% de bénéfices sur les trois premiers mois de l’année, par rapport à 2019, avec le contexte sanitaire. Pour tenter de remonter la pente, la société propose aujourd’hui aux grandes ligues américaines (NBA, WNBA, NHL et MLS) de profiter de ses infrastructures pour terminer leur saison.

Selon le New York Times, qui a pu examiner l’offre faite à la ligue de basket, l’idée serait de mettre en place un vaste campus en quarantaine sur une portion de « Las Vegas Strip », connue pour sa concentration en hôtels, casinos et centres de villégiature, où les joueurs pourraient s’installer avec leurs familles.

Évidemment, toute la « caravane » NBA (staffs, médias…) pourrait profiter et bénéficier d’accès aux installations du site (spas, restaurants, salons, salles de jeux…). Avec ses près de 5 000 chambres à disposition, l’hôtel quatre étoiles Mandalay Bay Resort & Casino, qui fait la connexion avec plusieurs établissements, est au cœur de la proposition.

Disney World ou Las Vegas ?

Vingt-quatre terrains de basket pourraient être créés au Mandalay Bay, où sont déjà basées les Las Vegas Aces, la franchise WNBA qui appartient à MGM Resorts. Cette dernière propose également un accès à une salle du campus universitaire, déjà utilisée pour la Summer League annuelle chez les garçons.

Les procédures de santé et de sécurité nécessaires ne sont pas entièrement définies. L’offre prévoit tout de même que « toute personne entrant sur le site devrait se soumettre à des protocoles de santé, de sécurité et de quarantaine convenus » et serait « tenue d’y rester pendant toute la durée de son séjour ».

Cette proposition de Las Vegas intervient dans la foulée de l’hypothèse Walt Disney, évoquée il y a quelques jours.