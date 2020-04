La fin de la saison NBA disputée à Disney World ?

Même si la NBA se garde le droit de la repousser, la date du 8 mai est désormais évoquée pour une reprise de l’entraînement dans les États déterminés à entamer le déconfinement.

Un premier pas vers l’idée d’un retour à la compétition, sur lequel la NBA continue de travailler activement et The Athletic assure que la ligue pense au parc d’attractions Disney World, à Orlando, pour organiser la fin de la saison.

Un terrain neutre régulièrement évoqué et qui fait partie des choix logiques pour plusieurs raisons : il se trouve dans un État où le sport a été déclaré par le gouverneur comme une activité essentielle, la NBA et le groupe Disney (propriétaire d’ESPN) entretiennent de très bonnes relations, et surtout ce site facile à isoler possède la capacité d’hébergement nécessaire pour accueillir cette grande caravane NBA composée des joueurs, des staffs, du personnel de santé ou encore des médias. Il y a ainsi assez d’espace pour créer de nombreux terrains de basket, des vestiaires ou encore des salles de presse, en plus des terrains déjà disponibles et utilisables.

C’est d’ailleurs là-bas que la NBA organise depuis deux ans le Jr. NBA Global Championship, son officieux championnat du monde U15, et il faut rappeler qu’en France, c’est aussi chez Disney qu’a lieu chaque année la Leaders Cup avec le montage de la Disney Events Arena.

Une hypothèse réalisable mais très compliquée à mettre en oeuvre pour être totalement sans risque au niveau sanitaire : il faudrait que toutes les personnes concernées soit complètement isolées le temps de la quarantaine d’abord, puis du tournoi. « Je ne suis pas sûr que le scénario de la bulle soit judicieux » expliquait au début du mois le docteur Charles Branas, professeur et directeur du département d’épidémiologie de l’université de Columbia. « Les chances d’y parvenir pour l’ensemble de la NBA semblent très improbables. Il suffit d’un seul cas inattendu de COVID-19 et tout peut mal tourner, comme sur un bateau de croisière. »