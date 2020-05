Pour LeBron James, personne ne veut annuler la fin de saison

Alors que la NBA ne communique plus depuis des semaines sur un scénario de reprise, il se murmure que des propriétaires seraient contre la reprise de la saison. Économiquement, pour certains, ça coûterait plus cher de rejouer que d’annuler la fin de saison. Cette éventualité est arrivée jusqu’aux oreilles de LeBron James et il est donc sorti de son silence pour affirmer qu’il n’avait jamais entendu parler de ça.

« J’ai lu les articles au sujet de dirigeants et d’agents qui veulent annuler la saison. Ce n’est absolument pas vrai. À ma connaissance, personne n’a dit quelque chose de ce genre. Tant qu’on est en sécurité, on aimerait finir notre saison » écrit-il. « Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit. »

Même détermination chez R.C. Buford, le président des Spurs, au sortir d’une vidéoconférence avec la NBA et des dirigeants d’autres franchises : « Notre ferme intention est de revenir au jeu et de créer le meilleur environnement possible pour la ligue et les fans. Nous sommes tous engagés pour ça. Il y a une commission pour la partie sportive, une pour la partie média, une pour les salles, une pour les propriétaires, une pour les présidents… Il y a tellement de discussions en ce moment sur le meilleur moyen possible d’intégrer nos matches et nos fans. »

« Nous aurons des playoffs. Mais ce sera dans un bon moment »

Interrogé plusieurs fois sur le sujet depuis six semaines, Mark Cuban se dit « prudemment optimiste » même s’il s’attend à des matches à huis clos. Autre intervention, celle de Marc Lasry, l’un des propriétaires des Bucks.

« Selon moi, on va finir par terminer cette saison. Nous aurons des playoffs. Mais ce sera dans un bon moment » prévient-il sur CNBC. « La question est de savoir si ce sera en juillet, ou en août. »

Au passage, il reconnaît que certaines équipes auront un avantage sur d’autres en fonction de la date de déconfinement et d’accès aux installations sportives. « Je pense que des équipes auront un petit avantage. Je ne pense pas qu’on puisse attendre que tout le monde soit dans les mêmes conditions. Ce qu’on souhaite, c’est terminer la saison. Ouvrons les salles. Faisons en sorte que les joueurs soient en forme. »

Pour Marc Lasry, la population a besoin de sport, et elle le prouve déjà. « Ce qui est évident, c’est que les gens veulent voir du sport. On le voit avec « The Last Dance » qui bat des records. On le voit avec la Draft NFL avec un record de téléspectateurs. Comme on le voit, les gens veulent voir du sport. On va finir la saison.«