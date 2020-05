Le temps presse pour trouver une solution de reprise

Presque deux mois après l’arrêt de la saison NBA, et alors que les centres d’entraînement doivent bientôt rouvrir, le temps des décisions approche pour Adam Silver puisqu’il avait annoncé, dans un premier temps, que les décisions n’interviendraient pas avant le 1er mai. La ligue ne cesse de discuter avec propriétaires, dirigeants et joueurs autour d’un objectif commun : reprendre la saison pour pouvoir déterminer un champion, comme LeBron James l’a rappelé cette nuit sur les réseaux sociaux en expliquant qu’il ne connait personne qui souhaite annuler la saison.

Il y a donc une grosse réflexion autour du lieu où la NBA pourrait prendre ses quartiers – Las Vegas et Disney World à Orlando étant les destinations les plus discutées – mais aussi évidemment sur les conditions de mise en œuvre de ce retour : ESPN évoque l’hypothèse d’une limite de 30 à 35 personnes par franchise autorisées à aller sur le site, ainsi qu’une nouvelle façon de filmer (avec des caméras automatiques) les matchs pour satisfaire des fans privés de tribunes et des commentateurs en télétravail.

Une saison 2020/21 de décembre à août ?

Homme de consensus, Adam Silver est déterminé à trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde, avec à l’esprit l’après-pandémie : le « commissionner » sait bien que l’avenir de la ligue ne se joue pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, les prochaines années, quand il faudra trouver un moyen ramener le public dans les salles en évitant notamment la deuxième vague de l’épidémie, afin de revenir à « la NBA d’avant ».

Raison pour laquelle il planche sur une saison 2020-2021 qui commencerait en décembre prochain et se terminerait à l’été 2021, histoire de réfléchir à cet après et laisser le virus s’affaiblir.

En attendant, la ligue a augmenté ses facilités de crédit de 650 millions de dollars pour atteindre 1,2 milliard, et son gros défi sera de trouver un accord sur la reprise de la saison. La réouverture des centres d’entraînement prouve déjà que ce ne sera pas simple, car les franchises n’ont pas toutes le même niveau de précaution, ni le même enjeu à retrouver la forme pour la fin de saison, et que les mesures diffèrent d’un État à l’autre. Pourtant le temps presse puisqu’ils doivent rouvrir dans une semaine. Une semaine sans doute décisive.