Le mix du jour : les batailles LeBron James – Carmelo Anthony

C’est en 2002 que la « rivalité » entre LeBron James et Carmelo Anthony est née. Les deux lycéens s’affrontent pour la première fois. Un journaliste du Cleveland Plain Dealer parlera même d’un moment digne d’un « Magic Johnson contre Larry Bird », tant les deux joueurs sont déjà dominateurs.

Leur premier affrontement verra Oak Hill, l’équipe de Carmelo Anthony, l’emporter face à celle de LeBron James, St. Vincent-St. Mary. Melo terminera avec 34 points, contre 36 pour « LBJ », qui prendra sa revanche ensuite. C’est le début d’une aventure et d’une amitié qui dure depuis maintenant 18 ans.

Les deux joueurs seront draftés en 2003 et vont se livrer des belles batailles au fil des saisons et des changements d’équipe. Ils ont ainsi croisé le fer à 35 reprises en NBA, et c’est le « King » qui domine avec 21 victoires.

En 2012, on les retrouve en playoffs avec un premier tour entre Miami et New York. Là encore, c’est LeBron James qui l’emporte (4-1). Amis, puis coéquipiers sous les couleurs américaines en 2004, 2006, 2008 et 2012 et durant certains All-Star Games, LeBron James et Carmelo Anthony restent les deux meilleurs marqueurs de leur promotion 2003 avec respectivement 34 087 et 26 314 points en carrière.