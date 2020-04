Sans sa blessure, Tyler Herro pensait pouvoir être parmi les deux meilleurs rookies de l’année

Alors que Kendrick Nunn se voit carrément Rookie de l’année à place du grand favori, Ja Morant, son coéquipier Tyler Herro assure qu’il aurait pu remporter le trophée… s’il n’avait pas été blessé en cours de saison.

« Je dirais que ça s’est plutôt bien passé », explique-t-il à ESPN au sujet de cette première campagne. « J’ai fini par me blesser vers le milieu de la campagne. J’ai manqué une quinzaine de matchs, mais avant cela, j’avais l’impression de commencer à trouver mon rythme, à faire mes preuves, donc j’ai vraiment hâte de revenir. J’ai vraiment l’impression que sans cette blessure, je serais premier ou deuxième dans la course au Rookie de l’année, donc je suis prêt à me lancer et à faire à nouveau mes preuves. »

L’arrière s’emporte un peu car même s’il est peut-être le meilleur shooteur à 3-points de la cuvée (39.1 % de réussite), il n’est que le 8e marqueur parmi les rookies (12.9 points par match) ou le 16e passeur (1.9).

Néanmoins, son impact à Miami était vraiment précieux, et Tyler Herro a donc hâte de reprendre la compétition.

« J’espère simplement qu’ils ouvriront le plus tôt possible », explique-t-il au sujet des centres d’entraînement. « Bien sûr, j’espère que tout le monde restera en sécurité… mais nous aimerions tous retourner dans les installations et recommencer à nous entraîner et à faire ce genre de choses dans le cadre d’une routine normale. »

Surtout qu’avec son bilan de 41 victoires pour 24 défaites, et sa 4e place à l’Est, le Heat a bien l’intention de jouer les premiers rôles durant les playoffs à l’Est. S’ils ont lieu, bien sûr.