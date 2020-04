Ja Morant, futur rookie de l’année ? Kendrick Nunn n’y « croit » pas

S’il y a bien une chose dont Kendrick Nunn ne manque pas, c’est de confiance en lui. Interrogé par le Sun Sentinel, le rookie surprise du Heat veut rappeler sa situation pré-suspension de championnat : « Je suis arrière titulaire dans cette ligue. Ça a été le cas tout au long de la saison et nous sommes une équipe qui gagne, une équipe de playoffs. J’ai donc fait mes preuves. »

Ce à quoi, il ajoute : « Je suis le rookie de l’année. » Si le Floridien est assurément dans la course au meilleur cinq rookie de l’année, il reste loin de son homologue des Grizzlies, Ja Morant. Un récent sondage sacrait d’ailleurs sans surprise ce dernier alors que Kendrick Nunn terminait à une honorable 3e place, derrière Zion Williamson.

« Les gens vont dire qu’il est rookie de l’année mais je n’y crois pas, » maintient pourtant Kendrick Nunn. « Le nombre de victoires devrait être le facteur le plus important. Nous sommes tous les deux titulaires de nos équipes, la nôtre s’accroche. Nous sommes une équipe de playoffs alors allez-y, donnez ce trophée à Kendrick Nunn. »

Miami a certes 9 victoires de plus que Memphis, mais le jeune homme oublie peut-être qu’au moment de la suspension, les Grizzlies étaient eux aussi virtuellement qualifiés à l’Ouest. Côté chiffres, Ja Morant évolue un cran au-dessus même si Kendrick Nunn avait redressé la barre niveau adresse après le « All-Star Break » (17 points à 49% au tir), alors qu’il avait connu un moins bon passage début février. Et c’est sans compter le leadership dont Ja Morant fait preuve dans le Tennessee, là où Kendrick Nunn peut notamment compter sur Jimmy Butler à Miami.

« Je n’ai pas vraiment regardé, » reprend l’arrière au sujet de ses camarades de Draft. » Je n’ai pas vraiment regardé leurs statistiques ou les choses du genre. J’ai juste observé leur façon de jouer en match pour essayer de les évaluer et me préparer à les affronter. »

Bien parti pour imiter Michael Beasley et Dwyane Wade, les derniers rookies du Heat cités dans la première « All-Rookie Team », Kendrick Nunn prévient d’ailleurs le concurrence : « Je vais continuer de progresser et revenir encore plus fort l’année prochaine, si cette saison est terminée. »