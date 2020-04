Andre Iguodala regrette de ne pas avoir investi davantage dans l’application Zoom

Il y a des entreprises qui profitent de la crise que le monde traverse avec la pandémie de COVID-19. L’application de visioconférence Zoom en fait partie : utilisée pour les réunions professionnelles, pour donner des cours ou pour communiquer avec ses amis et sa famille, elle a recensé 300 millions de connexions en moyenne par jour sur le mois d’avril, contre 10 millions en décembre. Et forcément, ses investisseurs et actionnaires s’en frottent les mains.

Un certain Andre Iguodala fait partie de la première catégorie, mais s’il avait vu juste en misant sur cette entreprise il y a deux ans, il regrette de ne pas avoir investi davantage. On ne connaît pas la somme exacte, mais The Athletic évoque une enveloppe estimée entre 25 000 et 150 000 dollars entre lui et son associé Rudy Cline-Thomas, injectée dans un portefeuille de 40 entreprises. Peu, donc, sur un investissement global de presque 150 millions de dollars.

« Pourquoi n’ai-je pas mis plus d’argent sur la table ? » s’auto-flagelle aujourd’hui l’ailier du Heat, qui a la réponse. « Tous mes investissements sont standards au niveau des montants et des conditions. Plus tôt tu investis, moins tu investis à cause du risque. Si tu arrives plus tard, les montants sont plus élevés. »

Considéré comme une figure de proue de ce mouvement des joueurs NBA s’impliquant dans le milieu de l’investissement et de la technologie, il compare cette activité, développée à Golden State puis lorsqu’il était sans club cette saison, à un jeu. « Il faut savoir perdre. C’est quelque chose que les nouveaux investisseurs doivent apprendre. C’est comme jouer à la table de craps à Vegas. »

Iggy les bons tuyaux au service de ses pairs

Sur ce coup-ci, il a gagné, grâce à un coup de pouce du destin : il avait rencontré Eric Yuan, fondateur de Zoom et fan de NBA, lors d’un « speed dating » version tech. C’était avant l’entrée en bourse de l’entreprise, mais bien après sa création en 2011, quand Eric Yuan avait vu son ancien employeur, Cisco, lui refuser l’idée.

« Il faut connaître les gens, les personnalités, les tempéraments » note le MVP des Finals 2015. « J’ai vu de grandes qualités chez lui en tant qu’individu. On a pu échanger quelques minutes et ça a accroché. »

Le genre d’histoire qu’Iggy raconte à ses pairs désireux de suivre son exemple. Avec la possibilité d’y ajouter quelques chiffres : introduite à 36 dollars, l’action Zoom en vaut aujourd’hui 165, avec 42% de parts de marchés dans le domaines des visioconférences, et des revenus qui ont bondi de 90% en 2019. En attendant des résultats qui s’annoncent très bons en 2020, même si les failles de sécurité ont plombé sa réputation ces derniers jours.

« On me pose toujours la même question : comment rentrer dans le monde de l’investissement ? » explique-t-il. « Je les prends par la main, on avance à petits pas. Ce n’est pas simple, ce n’est pas de la magie. Mais quand tu maîtrises quelque chose, il faut partager sa connaissance. On est plus fort quand on est uni. »

Iggy les bons tuyaux.