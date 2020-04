Le taux d’utilisation des équipes de légende des Bulls explose dans NBA 2K20

En attendant la reprise, le monde du basket a les yeux tournés vers ESPN et Netflix, qui diffusent « The Last Dance », un documentaire consacré à la dernière saison de Michael Jordan avec les Bulls. Des images qui donnent visiblement envie aux joueurs de revivre les grands moments de la carrière du numéro 23.

NBA 2K20 annonce que, depuis le 19 avril, l’utilisation des équipes classiques des Bulls a augmenté de 131% !

Pour rappel, six équipes historiques de Chicago sont disponibles dans le jeu, dont celle présente dans le documentaire.

– 1985-86 : la deuxième saison de Michael Jordan, où il a établi un record dans un match en playoffs avec 63 points

– 1988-89 : Michael Jordan domine la ligue avec 32,5 points par match

– 1990-91 : Michael Jordan remporte son second trophée de MVP et le titre de MVP des Finals

– 1992-93 : premier triplé des Bulls et le troisième titre de MVP des Finals consécutif de Michael Jordan

– 1995-96 : Michael Jordan domine la ligue au scoring, remporte le titre de MVP des Finals et aide les Bulls à atteindre le record de victoires dans une saison régulière de la NBA, en terminant avec 72 victoires et 10 défaites

– 1997-98 : deuxième triplé des Bulls et Michael Jordan remporte son sixième titre MVP des Finals, un record

Sur 2K20, Michael Jordan ne finira jamais de danser.