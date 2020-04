Les Cavs, champions de l’entraide

Les Cavaliers se mobilisent à tous les étages pour aider leurs employés, ceux de leurs partenaires et même ceux impliqués dans les diverses manifestations prévues au Rocket Mortgage FieldHouse, propriété de Dan Gilbert (propriétaire des Cavs), qui n’a donc pas d’intérêt à voir plonger l’ensemble des travailleurs de son enceinte.

« Nous avons un grand sens des responsabilités, du fait du coup de projecteur que nous avons avec les Cavs, le Rocket Mortgage FieldHouse et toutes les activités qui s’y déroulent. Nous considérons donc que nous assumons cette responsabilité, cette obligation de rendre des comptes, pour donner, nous l’espérons, un exemple positif au reste de la communauté », a déclaré Len Komoroski, le président des Cavs.

Toutes les manifestations prévues ont été couvertes

Au total, la franchise a débloqué 1.2 millions de dollars, non seulement pour payer ses employés qui devaient travailler lors des cinq derniers matchs à domicile des Cavs en saison régulière, mais aussi ceux de l’équipe de Hockey des « Monsters » de Cleveland qui devaient encore disputer sept matchs au Rocket Mortgage FieldHouse.

Les employés qui devaient couvrir la « Mid-American Conference » et le second tour du tournoi NCAA en mars ont également été payés, ainsi que le staff qui devait travailler le soir du concert de Michael Bublé le 27 mars.

Au total, ce sont environ miller personnes. Les Cavs ont également dégagé de l’argent pour leur partenaire Aramark, spécialisé dans la restauration.

« Nos fans ne regardent pas si les travailleurs en charge de la restauration chez Aramark sont différents de ceux qui travaillent dans les services à la clientèle, la sécurité ou l’entretien ménager. Quiconque travaille fait partie de notre équipe », a ainsi poursuivi Len Komoroski.

Effet boule de neige

À cela, s’ajoutent de nombreux dons de la part de joueurs et membres du staff. Kevin Love a ainsi débloqué 100 000 dollars qui ont permis aux Cavs de glisser des carte-cadeaux de 100 dollars pour accompagner leur paie. Andre Drummond en a fait de même, faisant un don de 50 000 dollars, tandis que Tristan Thompson a quant à lui offert une carte-cadeau de 100 dollars à tous les employés de « Discount Drug Mart », partenaire de la franchise.

Le coach des Cavs, JB Bickerstaff a pour sa part fait un don de 20 000 dollars à la banque alimentaire de la communauté, une somme que la franchise a également égalé. Larry Nance Jr en a fait de même, à hauteur de 50 000 dollars pour la banque alimentaire de Cleveland et du canton d’Akron.

« C’est un peu comme une boule de neige qui descend une colline. Plus elle descend, plus elle continue à prendre de la vitesse et de la taille », assure Len Komoroski, qui espère également entraîner sa communauté dans une dynamique plus positive en ces temps d’incertitude. « Notre approche est vraiment le reflet d’une conviction de longue date selon laquelle les membres de notre organisation peuvent faire la différence ».