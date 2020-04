Draft 2020 : Makur Maker tente sa chance

Il y a deux mois, la NBA avait étudié le dossier de Makur Maker (2m11, 19 ans), non diplômé à sa sortie du lycée où il suivait des cours par correspondance, et lui avait finalement accordé une dérogation pour s’inscrire à la Draft s’il le souhaitait.

ESPN annonce aujourd’hui que le cousin de Thon (NBA) et de Matur (G-League) a choisi de faire le grand saut même si sa cote n’est pas très élevée. Ce n’est d’ailleurs même pas certain du tout qu’il soit drafté, et les scouts devront se contenter de ses stats dans le circuit AAU avec 14.7 pts et 7.9 rbds de moyenne.