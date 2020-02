Draft 2020 : Makur Maker autorisé par la NBA à se présenter

Cousin de Thon Maker, Makur Maker a reçu l’autorisation par la NBA de se présenter à la Draft 2020, alors que son cas posait question. Âgé de 19 ans, le joueur de 2m11 n’a en effet pas été diplômé à la sortie du lycée, l’an passé, et les règles de l’accord collectif entre la NBA et le syndicat des joueurs stipulent qu’un joueur ne peut actuellement se présenter à la Draft qu’un an après sa sortie de « high school », s’il a 19 ans l’année de la Draft.

Mais la « sortie » du lycée doit-elle être accompagnée d’un diplôme ? C’est ce qui était globalement compris, mais le cas de Makur Maker, qui a quand même dû demander une dérogation, a soulevé pas mal d’interrogations.

Pour éviter que d’autres joueurs ne suivent ce chemin, en quittant le lycée en cours de route pour simplement attendre leurs 19 ans afin de se faire drafter, la NBA a désormais précisé les conditions. Il s’agit de toute façon de cas très rares, et il n’est même pas du tout certain que Makur Maker laisse son nom lors de la Draft, en juin prochain.

Un temps annoncé dans le Top 30 des prospects, le longiligne Australien n’est ainsi plus classé que 77e par ESPN et il devrait rejoindre la NCAA l’an prochain, après avoir validé les deux « crédits » qui lui manquaient au lycée. À moins qu’une franchise lui promette une place improbable de « lottery pick »…