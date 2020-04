Manu Ginobili revient sur les origines de son Eurostep

Injouable, inarrêtable, avec son move baptisé « Eurostep », Manu Ginobili a donné mal au crâne à plus d’une défense NBA. Ses appuis décalés lui ont longtemps semblé naturels. « J’étais choqué quand j’ai vu que ça commençait à être mentionné, car pour moi, c’était le truc le plus commun, juste deux pas comme on l’a toujours appris », se remémore-t-il.

L’Argentin est récemment revenu sur les origines de ce move qui a révolutionné le jeu en NBA, une « astuce » qu’il avait à la base développée « pour essayer d’éviter des gars comme Shaq, Karl Malone, parce que sans ça, j’allais prendre cher », se rappelait-il.

« C’est quelque chose de très naturel, comme un instinct de survie, a-t-il ajouté pour « The Ballers Life ». Je n’étais pas le plus rapide, pas le plus fort, je ne sautais pas plus haut que tout le monde. J’étais un joueur de base, et donc ça a été ma façon de me démarquer ».

Steve Kerr le compare à un écureuil

Pionnier en matière d’appuis décalés (et de chasse à la chauve-souris à mains nues), « El Manu » a notamment indiqué que c’est Steve Kerr, son coéquipier lors de sa saison rookie en 2002-2003, qui est le premier à le mettre en avant.

« J’ai l’impression d’avoir fait ce geste depuis que je suis gamin, sans jamais me rendre compte que je faisais quelque chose d’original et différent, a-t-il confié. Je crois que c’est Steve Kerr qui a été le premier à le mentionner quand je suis arrivé aux États-Unis. Il disait que lorsque je drivais vers le cercle, je ressemblais à un écureuil qui traversait la rue, qui se déhanchait d’un côté à l’autre et passait entre deux roues. Je ne savais pas trop comment le prendre, mais je savais qu’il y avait un moyen pour que je drive dans la raquette (…). Ils disaient que j’étais le premier ou l’un des premiers à avoir apporté ce geste ».

Au fil des années, de nombreux joueurs NBA ont piqué ce geste à l’Argentin (allant jusqu’à en faire une célébration à la mode), ce qui a aidé à le perfectionner et le rendre encore plus efficace, avec des variantes, comme Dwyane Wade par exemple, qui le combinait avec un dribble en hauteur, au dessus de la tête de son adversaire.

« D-Wade et James Harden disent toujours que c’est un truc qu’ils ont pris dans mon jeu. Maintenant, bien sûr, ils le font tous et le réalisent deux fois plus vite et deux fois plus fort. Ça fait partie du jeu et tout le monde y a ajouté sa patte. Il continue à s’améliorer », a-t-il conclu.



Même si d’autres l’utilisaient avant lui, Manu Ginobili restera pour toujours comme « le visage de l’Eurostep » en NBA.