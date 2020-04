Sergio Scariolo devrait rester à la tête de l’Espagne jusqu’aux JO de 2024

Encore hésitant au début du mois, Sergio Scariolo semble avoir tranché. Dans une interview avec Eurosport, le sélectionneur espagnol a annoncé que des négociations étaient en cours avec la Fédération, en vue d’une prolongation de son contrat jusqu’en 2024, et donc les Jeux olympiques de Paris.

« Les deux parties sont prêtes à poursuivre cette collaboration, j’en suis très heureux, mais nous devons encore finaliser l’accord », a déclaré le sélectionneur qui a remporté son premier titre en 2009, lors de l’Euro. Depuis, et hormis un court intermède de Juan Antonio Orenga (2013-2014), il est resté à la tête de l’équipe en accumulant les médailles internationales, dont la dernière en or remportée à la Coupe du monde en 2019.

Également assistant coach chez les Raptors, Scariolo s’est par ailleurs prononcé sur l’éventuelle reprise du championnat espagnol, via un tournoi avec les 12 équipes les mieux classées au moment de la suspension : « C’est une idée qui date et sur laquelle la NBA travaille aussi. Pour la réaliser, nous devons faire preuve de plus de prudence car la sécurité est la priorité. Je ne parle pas du public car nous l’avons exclu, mais du personnel de l’hôtel et du reste des personnes impliquées dans ce tournoi. »