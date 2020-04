Sergio Scariolo hésite à prolonger à la tête de la sélection espagnole

Stop ou encore ? Après avoir remporté la Coupe du Monde en septembre dernier avec l’Espagne, Sergio Scariolo, qui occupe également le poste d’assistant coach aux Raptors, champions NBA en titre, hésite à rempiler alors que la fédération espagnole lui a proposé une prolongation de contrat jusqu’en 2024.

Il faut dire qu’avec la NBA et la « Roja », ça fait de belles et longues saisons pour l’Italien qui vient de fêter ses 59 ans et songe désormais à profiter davantage de sa famille.

« La Fédération m’a demandé de prolonger, mais je dois y réfléchir. Si je laissais parler mon cœur, je dirais oui sans aucun doute, pour de nombreuses raisons, » a-t-il d’abord expliqué lors de son entretien diffusé sur Twitter. « Parce que je me sens bien avec les gens qui sont sur le terrain et en dehors, mais ce sont des décisions qui impliquent un engagement à long terme et la synergie doit être trouvée des deux côtés. Si cela ne tenait qu’à moi, je serais heureux de continuer. Mais ma famille a aussi été sacrifiée pendant tant d’années… »

D’autant que Toronto aurait également fait part de son envie de poursuivre avec lui en tant qu’assistant.

« On doit aussi obtenir le feu vert des Raptors qui ont manifesté la possibilité de continuer. Je suis reconnaissant envers la fédération pour sa confiance et j’espère que tous les éléments seront réunis pour continuer ».

Sergio Scariolo va peut-être devoir trancher entre Toronto et la sélection, moins exigeante physiquement et moralement au quotidien. De plus, la perspective d’être champion olympique avec l’Espagne pourrait sérieusement peser dans la balance. « Ce serait la cerise sur le gâteau », a-t-il ainsi ajouté.