Pat Riley : « Il faut s’appuyer sur la science car ce sera une décision sans précédent »

Depuis l’arrêt de la NBA, le 11 mars dernier, Pat Riley s’était fait silencieux. Finalement, vendredi, il a publié un message sur les différents sociaux du Heat pour évoquer le travail effectué pendant le confinement, mais aussi donner son opinion sur la suite. Le président de la franchise de Miami fait confiance à Adam Silver et… la science.

« On attend ce qui est sans doute la décision la plus complexe à laquelle Adam Silver et son staff aient dû faire face, non seulement dans notre sport, mais pour tous les sports » estime Riley. « Adam est très prudent. Je pense que c’est très bien, et il va s’en remettre à la science. Je pense qu’il faut s’appuyer sur la science car ce sera une décision sans précédent lorsqu’il décidera qu’on doit commencer à revenir. »

Adam Silver a donné la date du 1er mai pour communiquer à nouveau sur un éventuel retour, mais ce n’est toujours pas une date-butoir, et pour l’instant, il est dans l’incapacité de faire un choix alors même que plusieurs options sont sur la table.

En attendant, les joueurs du Heat sont chez eux, confinés, et le staff du Heat les encadre du mieux possible. « Après l’arrêt de la saison, on était réunis avec les joueurs pendant deux, trois jours d’affilée puis on a appris qu’il fallait fermer les installations » se souvient Riley. « A partir de là, on a simplement commencé à développer une stratégie pour rester en contact avec nos joueurs, de les impliquer, en leur envoyant des mémos. Je trouve que Coach Spo’ et le préparateur physique Eric Foran et tout le staff font un boulot incroyable pour la préparation physique des joueurs avec des vidéos sur Zoom quatre à cinq fois par semaine. Notre préparateur physique Jay Zabol appelle les joueurs tous les soirs pour savoir s’ils vont bien. On les surveille au maximum. »