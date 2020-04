Face à l’épidémie du Covid-19, Adam Silver admet être dans le flou total

Est-ce que la NBA pourra finir sa saison ? Et si oui, dans quelles conditions ? Il s’agissait des questions principales que se posait la ligue lors de l’interruption de la saison, le 11 mars dernier. Sauf que presque quatre semaines plus tard, l’épidémie du Covid-19 est plus forte que jamais aux Etats-Unis, et les réponses encore plus floues…

« Essentiellement, ce que j’ai dit à mes proches la semaine dernière, c’est que nous devrions simplement accepter qu’au moins pour le mois d’avril, nous ne serons pas en mesure de prendre des décisions », a ainsi expliqué Adam Silver sur le compte Twitter de la NBA. « Je ne pense pas que cela signifie nécessairement que le 1er mai, nous pourrons le faire, mais je sais au moins ça, afin de calmer un peu tout le monde. »

Inutile donc de tirer des plans sur la comète, la situation est encore illisible du point de vue de la NBA.

« Cela ne veut pas dire qu’en interne, tant au niveau de la ligue que des discussions avec les joueurs et les équipes, nous n’envisageons pas de nombreux scénarios différents pour la reprise de la saison, mais je pense honnêtement qu’il est tout simplement trop tôt, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, pour pouvoir simplement prévoir ou projeter où nous serons dans quelques semaines. »

Pas décision avant mai donc, et sûrement même aucune décision avant juin, comme le suggérait déjà Jared Dudley.

Adam Silver reconnait d’ailleurs que la NBA avait dans un premier temps envisagé des scénarios de reprise précis, avant de devoir faire face à la réalité et de se résigner à attendre, comme tout le monde.

« Il était difficile d’imaginer que plus de trois semaines plus tard, nous n’aurions pas une meilleure compréhension de notre situation (…) Au début, pendant la première semaine, les deux premières semaines, nous avons examiné des scénarios plus spécifiques », a conclu le commissionner. « Si nous commençons à cette date, qu’est-ce que cela signifierait pour la saison régulière ? Quand les playoffs commenceraient-ils ? Quand se termineraient-ils ? Mais, encore une fois, ce que j’ai appris ces dernières semaines, c’est que nous avons trop peu d’informations pour faire ce genre de projections. »