La NBA de plus en plus pessimiste pour la fin de saison

Pendant que la NBA est à l’arrêt, on s’active en coulisses pour trouver la meilleure solution possible afin de pouvoir aller au bout de cette campagne, malgré la situation sanitaire qui se complique de jour en jour aux Etats-Unis.

À chaque jour sa rumeur, avec cette fois Brian Windhorst d’ESPN qui s’est montré plutôt fataliste sur le sujet. Pour lui, suite au revirement opéré dans le championnat chinois, la NBA ne reprendra pas, l’absence de risque de contamination au Covid-19 étant pour l’heure impossible à assurer aux acteurs du jeu.

« Certaines choses qui se sont produites cette semaine ont empiré la situation par rapport à ce qui pourrait arriver, » explique-t-il. « Un facteur important, c’est ce qui s’est passé en Chine où ils ont de nouveau arrêté leur ligue. L’une des raisons principales, c’est qu’ils croyaient vraiment qu’ils pouvaient tester les températures des joueurs tout le temps et que ça fonctionnerait. Mais les Chinois constatent que les porteurs asymptomatiques causent peut-être une deuxième vague dans ce pays ».

Le scénario chinois poussera-t-elle la NBA à renoncer ?

Après bientôt un mois de suspension et alors que l’état du pays continue de se dégrader, c’est désormais une annulation de la fin de saison à laquelle les dirigeants de la ligue réfléchiraient.

« Avec les discussions entre le syndicat des joueurs et la ligue cette semaine – et j’ai parlé aux deux parties de cette question – il est clair que la NBA cherche à mettre en place un accord qui permette d’annuler la saison. Pour l’instant, ils n’ont pas à l’annoncer, et dans la façon dont ils négocient, ils se laissent tout de même une porte de sortie, mais ils ne discutent pas de la façon dont la ligue pourrait recommencer. Les discussions sont financières, sur ce qu’il pourrait arriver si la saison est annulée, et je pense que l’heure est clairement au pessimisme désormais » conclut le journaliste, évoquant également le risque d’empiéter et de fragiliser la saison suivante.

« Trop d’argent en jeu » pour Jared Dudley

Via son compte Twitter, Jared Dudley a défendu un autre point de vue, assurant d’abord qu’aucune décision définitive ne serait prise avant le 1er juin, ce qui laisse près de deux mois supplémentaires de réflexion.

Le principal argument du vétéran des Lakers tombe sous le sens : « Il y a trop d’argent en jeu », a-t-il écrit, en réponse à la déclaration de Brian Windhorst.

« Certains joueurs pourraient perdre entre 500 000 dollars et 8 millions pour avoir raté 20-25% de la saison. Combien pensez-vous que les propriétaires vont perdre ? Ils font au minimum un million de dollars par match de playoffs, sans parler de l’accord avec la télévision locale et national. Croyez-moi, ils veulent finir la saison, même plus que les joueurs », a-t-il ajouté.

Selon lui, toutes les options restent possibles, comme poursuivre l’exercice actuel en septembre et décaler la suivante en décembre. « La soirée d’ouverture aurait lieu à Noël », a-t-il ainsi poursuivi. À suivre…