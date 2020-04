23 avril 2010 : Paul Pierce assassine le Heat au buzzer !

Miami 98 – 100 Boston

Que c’est dur pour le Heat… Après avoir fait jeu égal tout au long de cette partie intense, les coéquipiers d’un Dwyane Wade gêné par des crampes se sont faits crucifier par Paul Pierce au buzzer. La vérité est dure à avaler à South Beach, où les Celtics sont venus pour passer le balais !

« Je voulais vraiment shooter au dernier moment » raconte « The Truth ». « Je ne voulais pas que Miami puisse avoir une dernière chance. J’ai regardé le chrono. Il restait deux secondes. J’ai fait un petit geste pour me dégager. Ensuite, j’ai tout de suite senti que mon geste était bon. C’est un shoot que j’ai déjà réussi plusieurs fois. En playoffs et en saison régulière. J’ai dit au coach : donnez-moi la balle, et je prendrai un shoot sur la droite du terrain. C’est mon endroit préféré ». « Un super shoot réalisé par un super joueur » résume Dwyane Wade, fataliste.

Boston Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Rondo G 43:55 7-16 0-1 3-4 +8 3 5 8 4 2 0 1 4 17 R. Allen G 37:47 8-16 4-11 5-7 -7 1 3 5 0 1 0 0 3 25 K. Perkins C 30:53 0-4 0-0 0-0 -10 4 12 0 5 0 2 3 4 0 P. Pierce F 43:47 11-23 4-10 6-8 -6 0 8 3 3 1 0 0 4 32 K. Garnett F 35:22 7-14 0-0 2-2 -13 2 6 2 1 1 0 0 1 16 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Davis 18:54 1-1 0-0 2-2 +14 1 3 0 1 1 0 0 2 4 T. Allen 14:18 2-4 0-1 0-0 +3 0 0 1 0 2 0 0 1 4 R. Wallace 10:39 1-1 0-0 0-0 +11 0 1 0 0 0 0 0 4 2 M. Finley 4:25 0-0 0-0 0-0 +10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Totals 37-79 8-23 18-23 11 38 19 14 9 2 4 23 100 Percentages: .468 .348 .783 Team Rebounds: 7

Miami Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts D. Wade G 43:15 14-26 3-11 3-3 +5 2 5 8 5 2 2 0 4 34 C. Arroyo G 19:12 1-4 0-0 0-0 -1 0 3 0 0 0 0 0 2 2 J. O’Neal C 19:23 1-7 0-0 0-0 -4 2 4 2 1 2 1 0 2 2 M. Beasley F 29:25 7-11 0-0 2-3 +6 2 6 0 2 0 0 0 3 16 Q. Richardson F 16:53 2-6 1-4 0-0 -4 0 2 2 3 1 0 0 4 5 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts U. Haslem 34:04 4-8 0-0 2-4 +2 1 8 2 2 0 0 1 3 10 M. Chalmers 33:21 4-8 0-1 2-2 -6 0 1 1 2 1 0 1 3 10 D. Wright 31:19 4-5 2-2 5-5 0 1 4 5 1 1 0 0 0 15 J. Anthony 13:08 2-2 0-0 0-0 -8 1 1 0 0 0 1 0 0 4 Totals 39-77 6-18 14-17 9 34 20 16 7 4 2 21 98 Percentages: .506 .333 .824 Team Rebounds: 9

San Antonio 94 – 90 Dallas

Au propre, c’est Manu Ginobili qui finit le nez en sang avec une fracture consécutive à un choc avec Dirk Nowitzki.

Au figuré, c’est Dallas qui se casse le nez face à une formation des Spurs expérimentée et qui peut compter sur son « Big Three » pour conserver l’avantage du terrain. Passés à +9 dans le troisième à la faveur d’un 17-0, les Mavs vont finalement déjouer dans le money time avec un TP qui inscrit 9 points dans les trois dernières minutes.

Dallas Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Kidd G 44:53 1-6 1-6 4-4 -6 1 7 5 0 2 0 0 2 7 C. Butler G 14:48 1-3 0-0 0-0 -8 0 2 1 3 0 0 0 2 2 E. Dampier C 26:58 0-1 0-0 0-0 -2 2 4 0 1 0 3 1 5 0 D. Nowitzki F 41:47 13-23 1-1 8-8 -1 0 7 3 2 2 1 1 5 35 S. Marion F 16:34 3-9 0-1 1-1 -17 0 3 0 2 0 0 1 0 7 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Terry 36:33 6-15 4-8 1-2 +9 0 2 2 1 0 0 1 4 17 J. Barea 31:49 6-13 2-4 0-0 +2 1 4 4 2 0 0 0 3 14 B. Haywood 17:57 2-2 0-0 0-0 0 2 4 0 0 1 0 0 2 4 R. Beaubois 5:17 1-2 0-0 0-0 +2 0 1 2 1 0 0 0 1 2 E. Najera 3:24 1-2 0-0 0-0 +1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 Totals 34-76 8-20 14-15 8 36 17 12 5 4 4 25 90 Percentages: .447 .400 .933 Team Rebounds: 8

San Antonio Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts G. Hill G 44:35 6-16 0-3 5-5 +2 2 5 1 0 1 1 2 1 17 M. Ginobili G 35:53 4-12 0-3 7-8 +8 0 5 7 2 3 1 0 4 15 A. McDyess C 31:18 3-5 0-0 0-0 -3 3 6 0 1 0 1 0 2 6 T. Duncan F 43:30 11-18 0-0 3-6 +7 2 5 4 5 0 1 2 2 25 R. Jefferson F 31:13 2-3 0-0 2-2 +11 0 3 3 1 0 0 0 2 6 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts T. Parker 33:22 10-16 0-0 3-5 -12 1 4 3 2 1 0 0 2 23 M. Bonner 14:40 0-3 0-1 0-0 +4 1 3 0 0 0 0 0 2 0 D. Blair 4:19 1-3 0-0 0-0 -1 3 5 1 0 0 0 0 1 2 R. Mason 1:10 0-0 0-0 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 37-76 0-7 20-26 12 36 19 11 5 4 4 16 94 Percentages: .487 .000 .769 Team Rebounds: 8

Utah 105 – 93 Denver

Sans Mehmet Okur ni Andrei Kirilenko, mais avec son chaud public comme sixième homme, le Jazz n’a fait qu’une bouchée des Nuggets. Paul Millsap a donné le ton d’entrée, terminant avec 22 points et 19 rebonds, puis ses coéquipiers n’ont eu qu’à profiter des errements adverses pour prendre le large. Au final, 105-93 pour Utah qui sera difficile à battre dans sa salle. Pour Denver, les choses se compliquent et la faillite du trio d’intérieurs en défense, mais surtout en attaque (3/15 aux tirs pour Nene/Martin/Andersen) est impardonnable à ce niveau.

Denver Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts C. Billups G 40:28 7-14 2-5 9-11 -11 1 5 3 4 1 0 0 3 25 A. Afflalo G 14:27 2-2 1-1 3-4 -7 1 3 1 1 0 1 0 5 8 N. Hilario C 37:15 1-4 0-0 6-8 -4 1 5 2 0 1 1 0 4 8 C. Anthony F 38:01 11-21 0-3 3-4 -9 0 7 2 4 1 2 0 5 25 K. Martin F 31:14 1-7 0-1 0-0 -16 1 13 0 2 0 1 0 3 2 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts T. Lawson 24:16 4-8 0-1 1-2 +5 0 0 0 1 0 0 0 3 9 C. Andersen 22:13 1-4 0-0 3-4 -12 4 6 0 1 0 0 0 1 5 J.R. Smith 17:17 3-9 1-3 1-1 -17 0 1 1 1 0 0 0 0 8 A. Carter 6:52 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 J. Graham 2:39 1-2 0-1 1-1 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 M. Allen 2:39 0-0 0-0 0-0 +4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 J. Petro 2:39 0-0 0-0 0-0 +4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Totals 31-72 4-15 27-35 8 40 12 14 4 6 0 25 93 Percentages: .431 .267 .771 Team Rebounds: 11

Utah Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts W. Matthews G 37:07 4-12 3-7 3-4 +5 2 5 1 1 3 0 2 4 14 D. Williams G 36:34 8-14 2-3 6-8 +20 0 2 10 1 3 0 0 3 24 K. Fesenko C 22:57 4-6 0-0 1-2 +6 1 5 3 2 0 0 0 3 9 C. Boozer F 37:34 6-18 0-0 6-10 +10 1 8 1 1 0 0 1 3 18 C.J. Miles F 32:09 3-9 1-4 3-4 +3 0 4 3 1 0 0 1 5 10 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts P. Millsap 33:11 11-14 0-0 0-2 +14 6 19 3 0 2 0 1 3 22 K. Korver 24:54 3-5 1-3 1-1 +22 0 0 6 0 2 0 0 3 8 R. Price 9:08 0-3 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 S. Gaines 2:18 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 K. Koufos 2:18 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 O. Jeffers 1:50 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Totals 39-83 7-18 20-31 10 43 27 7 10 0 6 26 105 Percentages: .470 .389 .645 Team Rebounds: 10

La NBA est chamboulée en coulisses : Amar’e Stoudemire pourrait finalement prolonger, alors que le San Antonio Express News assure lui que Tony Parker pourrait être transféré, maintenant qu’il est sixième homme derrière le moins onéreux George Hill, deuxième au classement du MIP.

D’autant qu’il est en fin de contrat dans un an et que les Spurs ont déjà cassé leur tirelire pour Manu Ginobili.