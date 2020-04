Pour J.J. Redick, la saison irrégulière des Sixers était « inévitable »

En mai dernier, au lendemain de l’élimination de son équipe sur le tir mythique de Kawhi Leonard, J.J.Redick assurait vouloir finir sa carrière à Philadelphie. Mais le shooteur avait également bien conscience de ne pas être une priorité d’une intersaison des Sixers qui s’annonçait mouvementée. Elle l’a été puisque Jimmy Butler et lui ont filé vers d’autres cieux, quand Al Horford et Josh Richardson faisaient le trajet inverse.

« Elton (Brand, le GM) a été transparent avec moi, » se souvient le shooteur dans un podcast. « Ce n’était pas genre : ‘On ne veut pas que tu reviennes’, au contraire. Et Philly a fait une offre. J’ai pu lire entre les lignes en quelque sorte et j’ai senti qu’ils voulaient gagner en taille. C’était mon sentiment. […] Si vous regardez la saison dernière, les Raptors et les Bucks étaient grands sur les ailes et à l’intérieur. »

En procédant à des tels changements dans leur cinq de départ, les Sixers ont effectivement pris de la taille. J.J. Redick mesure par exemple 6 à 8 centimètres de moins que Josh Richardson, qui l’a remplacé dans ce cinq. « Joel (Embiid) est resté pivot et Ben (Simmons) meneur de jeu, mais tous les autres ont été décalés d’un poste, » résume le shooteur. « Al est passé du 5 au 4, Tobias (Harris) du 4 au 3 et Josh du 3 au 2. »

« Je crois que l’idée, et je ne parle pas ici au nom d’Elton Brand, était évidemment de construire une équipe susceptible de battre les Bucks ou Toronto en playoffs »

Selon J.J. Redick, c’est cet enjeu de la taille qui a pu poser problème à l’équipe : « C’était en quelque sorte inévitable qu’ils connaissent une saison irrégulière au final. […] Je crois que l’idée, et je ne parle pas ici au nom d’Elton, était évidemment de construire une équipe susceptible de battre les Bucks ou Toronto en playoffs. »

Sans compter les Celtics qui, si l’on se regarde le classement figé à l’heure actuelle, auraient été les adversaires des 76ers au premier tour des playoffs, initialement censés démarrer ce week-end.

J.J. Redick préfère en tout cas pointer du doigt ce changement de direction dans le cinq de son ancienne équipe, plutôt que de viser un bouc-émissaire tout trouvé : Brett Brown.

« On est tous conscient des critiques le visant, n’est-ce pas ? Je sais qu’il y a un certain niveau de… comment dire, peut-être d’animosité ? De mécontentement ? C’est toujours facile de blâmer certains mais j’adorerais rejouer pour Brett. Je ne pense pas qu’il soit le problème, s’il y a un problème. Parfois, les choses ne fonctionnent pas. »