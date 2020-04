Tim Hardaway revient sur les plus grands moments de sa carrière

S’il n’est toujours pas entré au Hall of Fame et pourrait attendre quelques années encore, Tim Hardaway a ses souvenirs pour lui, et certains sont plutôt prestigieux. Dans les colonnes de SLAM, il est revenu sur les grands moments de sa carrière.

En commençant par son match référence, celui dont il est le plus fier.

« Je vais choisir le plus important », annonce l’ancien meneur. « On était à la télévision nationale. Donc ce sera le Game 7 de la demi-finale de conférence 1997 contre les Knicks. C’est la première fois que je voyais Pat Riley dans une telle atmosphère, un environnement aussi particulier. J’étais totalement dans mon match. J’avais déjà été dans cette situation, au lycée, à l’université. J’étais dans une zone de confort. J’ai fait le nécessaire, mis tir après tir et bien défendu. C’est un des plus grands matches de ma vie. On a perdu en finale de conférence contre les Bulls ensuite, mais j’ai joué devant ma famille et mes amis (Hardaway est né à Chicago), donc c’était très cool. »

Avec 38 points à 12/20 au shoot et six paniers primés, « Tim Bug » avait réalisé son record en carrière en playoffs. Son meilleur match au meilleur moment donc.

Le geste qui est resté quand il s’agit du père de l’actuel Maverick, c’est bien évidemment le crossover. Et comme chaque grand dribbleur, il a fait souffrir des centaines de défenseurs mais garde en mémoire un malheureux particulier. Pour Allen Iverson, c’est sans doute Michael Jordan. Mais pour Tim Hardaway ?

« Il y en a sûrement que j’ai oubliés. Je vais dire, et c’est un hommage à lui rendre : Isiah Thomas. C’était mon idole et je voulais jouer contre lui. Quand j’ai réussi ce dribble croisé sur lui, je me suis senti vraiment bien. »

Enfin, tous les fans des années 1990 ont vu cette image. Tim Hardaway lance un « in your face ! » au visage de Charles Barkley après avoir marqué un panier avec la faute. Existait-il une histoire entre les deux stars pour que le joueur des Warriors se permette une telle provocation ?

« C’était un match de présaison. On a toujours eu de sacrées batailles avec eux. Ça commençait dès la présaison. On était en bonne santé et les deux équipes parlaient beaucoup. Même avant le match. Beaucoup de « trash talking ». Même si le match était sans enjeu, on voulait leur montrer que cette saison-là, on était déterminé à aller les chercher. Ce « in your face ! » était un message pour la saison à venir. Il est sorti de nulle part, d’habitude, je dis simplement « and-one ». Voilà pourquoi j’ai fait ça. »