Il y a 23 ans, Allen Iverson réussissait un crossover de légende sur Michael Jordan

C’est un must dans les highlights depuis maintenant 23 ans. Un de ces indispensables qui tournent en boucle saison après saison. Le 12 mars 1997, les Bulls de Michael Jordan se déplacent en effet à Philadelphie pour affronter les Sixers d’un jeune talent, Allen Iverson.

Le rookie est un sacré phénomène. Un scoreur particulièrement gourmand malgré sa petite taille et surtout un redoutable dribbleur. L’action a été vue et revue des milliers de fois. En seconde mi-temps, « The Answer » récupère un ballon et se retrouve face à son idole, Michael Jordan, mandaté pour défendre sur lui par Phil Jackson (on entend ainsi le coach souffler « Michael » pour lui demander de s’en occuper).

Même battu, Michael Jordan n’était pas loin de le contrer

Allen Iverson fait alors un premier dribble pour observer la réaction de l’arrière des Bulls. Puis, sur le second, il réussit un superbe crossover pour se décaler main droite et shooter. Pour que l’histoire soit parfaite, il marque. Bien que Michael Jordan, battu sur le dribble, ait fait l’effort de revenir.

« Le plus dingue, c’est qu’il a failli me contrer, et ça vous montre juste à quel point c’était un défenseur incroyable », se souviendra ainsi quelques années après le meilleur rookie de l’année 1997.

Encore intouchable cette saison-là (55 victoires en 63 matches à cet instant), les Bulls l’emporteront de quatre points (104-108) avec un petit Michael Jordan (23 points à 9/24 au shoot) et un très bon Scottie Pippen (31 points, 8 passes, 6 rebonds) face à un Allen Iverson de gala, auteur de 37 points à 65% de réussite au shoot.