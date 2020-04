Nike x 2K20 : la LeBron 17 démarre ses playoffs

C’est une manière comme une autre de continuer à faire vivre le business de la chaussure. Après la Zoom Freak 1, c’est au tour de la LeBron 17 de présenter un nouveau coloris sur 2K20.

Une superbe chaussure blanche sur laquelle on retrouve des touches de pourpre et or, ainsi qu’un motif zébré. Une paire idéalement assortie aux maillots blancs des Lakers.

En attendant d’éventuellement voir LeBron James la porter en playoffs, c’est sur les parquets virtuels qu’il faut s’activer pour obtenir cette nouveauté. À partir du 18 avril, il faudra remporter un match de playoffs dans le mode My Player Nation pour débloquer l’accès à l’achat de la LeBron 17 « Bron 2K Playoffs » dans l’application SNKRS de Nike.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike KD13 équipée de plusieurs unités Zoom et offre ainsi une bonne réactivité et une rentabilité énergétique optimale tout au long du match.