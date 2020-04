Duncan Robinson a impressionné Andre Iguodala et Jae Crowder

Il n’a pas fallu plus d’un mois pour qu’Andre Iguodala et Jae Crowder, tous les deux arrivés au Heat avant la « trade deadline », se rendent compte du potentiel de Duncan Robinson.

Sur les 18 derniers match de la formation d’Erik Spoelstra, le sniper floridien avait en effet affolé les compteurs, tournant à 16.7 points, 2 passes et 3.3 rebonds en moyenne avec notamment deux coups de chaud récents face à Orlando (27 points, 9/12 à 3-points) et New Orleans (24 points à 8/14).

Deux chiffres pour confirmer tout le talent de cet « improbable » renfort: avec 243 paniers à 3-points inscrits cette saison à 17 matchs de la fin, il avait déjà pulvérisé le record de franchise au nombre de paniers extérieurs inscrits par un joueur sur une saison (détenu jusque-là par Wayne Ellington avec 227 en 2017-2018).

Et s’il avait fini la saison régulière au même rythme (à 3.7 paniers réussis par match), Duncan Robinson aurait tout simplement pu dépasser la barre des 300 paniers à 3-points sur une saison, exploit uniquement réalisé par Stephen Curry et James Harden dans l’histoire de la NBA.

De la trempe de Kyle Korver ?

Andre Iguodala a également noté l’envie de son jeune coéquipier de continuer à progresser et de ne pas se focaliser simplement sur le shoot, mais aussi sur la défense, en reproduisant les nouveaux éléments appris à l’entraînement ou en corrigeant certaines erreurs remarquées à la vidéo.

« Il est en train de s’affirmer, pas seulement comme un joueur NBA mais comme une vraie menace lorsqu’il est sur le terrain, » a indiqué « Iggy ». « Il a vraiment envie de s’améliorer et ne pas se reposer sur ses lauriers. Il y a beaucoup de shooteurs, particulièrement dans le jeu d’aujourd’hui, qui vont se satisfaire de juste savoir shooter, parce que c’est vers ça que tend le jeu en ce moment. Mais je trouve qu’il veut être un joueur de basket complet ».

Avec sa capacité à briller sur le « catch-and-shoot », Jae Crowder a quant à lui dressé une flatteuse comparaison avec l’un de ses anciens coéquipiers, Kyle Korver.

« Il fait clairement partie de mon Top 5, » annonce-t-il d’abord au sujet des meilleurs shooteurs avec qui l’ailier a pu jouer dans sa carrière. « Je dirais même probablement Top 2, avec Kyle Korver et lui. Et pour être tout à fait honnête, Kyle sort toujours du même côté, alors que Duncan peut la recevoir des deux côtés, donc il est même un peu plus dynamique en ce sens ».