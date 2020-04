Bam Adebayo veut encore gonfler sa ligne : 20 pts, 13 rbds et 6 pds par match !

« Spo a dit que je ne pourrais pas tourner à 20 points de moyenne avec notre style de jeu. » Alors Bam Adebayo n’a qu’une envie : donner tort à son coach Erik Spoelstra. Oui, l’intérieur du Heat se voit encore faire grimper sa moyenne de points, et ce n’est pas tout. En plus des 20 points de moyenne, il vise les 13 rebonds et 6 passes par match.

Ambitieux le Bam Adebayo ? On rappelle que ce dernier n’en est pas à son coup d’essai en termes d’annonce. Déjà en juillet dernier, il visait les 16 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne pour cette saison. Promesse (voire prémonition)… tenue ! Avant la suspension, le néo All-Star tournait à 16,2 points, 10,5 rebonds et 5,1 passes de moyenne. Difficile de faire plus précis.

Une ascension qui a pu en surprendre certains, à l’instar des résultats de son équipe : « On a certainement fait tourner des têtes. Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. Certains disaient que nous n’avions qu’un All-Star (Jimmy Butler) et qu’on ne pourrait pas gagner avec un seul All-Star. J’ai le sentiment que ça a motivé beaucoup d’entre nous. »

Prêt à devenir le futur visage de la franchise

Lui le premier, qui a décroché une première étoile dès sa troisième saison. Sa prochaine récompense cette saison ? Défenseur de l’année ? Meilleur cinq défensif ? Meilleure progression de l’année ?

« Je les veux toutes !, ne tergiverse pas Adebayo. Mais celui qui se détache le plus est probablement la nomination dans le meilleur cinq défensif, tout simplement parce que je suis arrivé dans la ligue en tant que défenseur, un joueur énergique. Le coach me donne de nouveaux défis, comme défendre sur le meilleur joueur de chaque équipe, la superstar, y compris les arrières, les « slashers ». C’est le niveau de respect que j’ai gagné de la part de mon entraîneur, mes coéquipiers et des autres joueurs. »

Devenir le nouveau visage de cette franchise, désormais orpheline de Dwyane Wade, ne semble pas l’effrayer non plus. « On ne veut pas être ce gars incapable de prendre la relève ou qui ne serait pas prêt à le faire, formule-t-il. Il faut donc se comporter en adulte et produire. J’ai l’impression de l’avoir fait cette saison, d’avoir enlevé beaucoup de pression à Jimmy. »

Adebayo termine en citant les légendes du club avec qui il est en contact, D-Wade bien sûr, mais aussi Udonis Haslem et Alonzo Mourning. « Un grand facteur de respect, c’est entendre ces trois gars dire que vous êtes le prochain sur la liste. J’essaie de faire de mon mieux pour suivre cet héritage. Ramener un titre, c’est mon objectif. »