Des étoiles plein les yeux pour Bam Adebayo

Il fallait au moins ça pour marquer l’exercice impressionnant de Bam Adebayo au sein de l’équipe surprise du Top 4 de l’Est. Comme l’a glissé Jimmy Butler, ce Heat version 2019-2020 n’en serait pas là sans lui et sa présence au All-Star Weekend n’était qu’une juste récompense pour son travail accompli depuis son arrivée à Miami.

Désormais habitué à déjouer les pronostics, le pivot de 22 ans s’est distingué en remportant le Skills Challenge alors que personne ne l’attendait. « J’étais le dernier à pouvoir le gagner d’après les bookmakers. C’est un super sentiment de prouver aux gens qu’ils ont eu tort », a-t-il lâché, dédiant le trophée à sa mère, sa première fan.

Quant à sa première participation au All-Star Game qu’il a débuté avec un brin d’appréhension avant de scorer son premier panier, ses 11 minutes passées sur le terrain (8 points, 2 rebonds, 1 passe décisive) lui ont permis de réaliser le chemin parcouru et son ascension fulgurante cette saison alors qu’il n’avait pas été sélectionné pour le Rising Stars Challenge lors de ses deux premières années en NBA…

« Ça m’a frappé vers la fin du match. J’ai regardé le banc alors que j’étais sur le terrain et j’ai commencé à réaliser : « Ça y est, je suis un All-Star ». C’était une super expérience pour moi et j’ai hâte d’y revenir. »

Reconnu par Chris Tucker… et Allen Iverson

Devenir All-Star, c’est aussi franchir un cap sur la scène médiatique. Bam Adebayo a ainsi pu s’en rendre compte lorsque l’acteur Chris Tucker ou Allen Iverson l’ont croisé… et reconnu.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’AI sache qui j’étais. Dès que je suis passé à côté de lui, il connaissait mon nom et savait qui j’étais, » s’est-t-il réjoui. « Son discours n’a été que positif, je ne peux pas en dire plus. C’est une légende et il m’a donné de très bons conseils. »

Après ce week-end riche en émotions, le voilà de retour à Miami, plus que prêt à tout casser sur cette fin de saison. « Ma confiance est à son maximum », a-t-il ainsi ajouté.

L’objectif est à présent de remettre le Heat sur une dynamique positive après une série de quatre revers en cinq matchs et de retrouver l’état d’esprit guerrier qui a fait le succès de la franchise floridienne depuis le début de saison, « un point sur lequel on va vraiment mettre l’accent », a conclu Bam Adebayo.