Zach LaVine veut repartir du bon pied avec les Bulls

« Il faut avoir des objectifs, nous en avions un à l’entame de la saison et nous ne l’avons pas atteint. » L’objectif auquel Zach LaVine fait référence, ce sont bien évidemment les playoffs. Malgré les attentes autour du noyau de jeunes en développement des Bulls, Chicago était loin du Top 8 au moment de la suspension du championnat.

Interviewé sur Instagram par son ancien coach aux Wolves, Sam Mitchell, l’arrière n’a pas de mal à le reconnaître : « Nous n’étions pas aussi bons que nous le pensions. Nous n’avons pas joué aussi bien que nous aurions pu. » Comment l’expliquer ? Une défaillance au niveau du coaching ? De jeunes vedettes comme Lauri Markkanen et lui-même pas encore prêtes à passer un cap ?

« Nos entraîneurs ont été très critiqués à cause des défaites mais c’est parfois aussi aux joueurs de répondre, » estime Zach LaVine. « L’essentiel pour moi est que tout le monde vienne au gymnase avec un objectif à portée de main. On doit venir au camp d’entraînement, être préparés avec un seul objectif en tête et foncer. Il faut connaître son rôle, certains sont en retrait alors que d’autres doivent s’engager en termes de leadership. Mais on doit en parler et tous être sur le même bateau. On ne peut pas se disperser. »

Un problème de hiérarchie dans l’effectif, alors ? Les cartes devront peut-être être redistribuées comme c’est le cas actuellement à l’étage supérieur, au niveau des instances dirigeantes. L’arrivée d’Arturas Karnisovas, poussant vers la sortie le cadre historique de la franchise, Gar Forman, montre que la franchise cherche une nouvelle dynamique.

On saura lors de la prochaine saison ce que ces changements impliqueront pour l’effectif des Bulls. Une chose est certaine, la mentalité de Zach LaVine est intacte : « Je veux juste être en mesure de gagner, je suis un gagnant. Je ferai n’importe quoi. Pour moi, j’étais All-Star cette année, la saison passée aussi. Ça ne va pas m’empêcher d’être ce que je pense être et d’être au niveau où je pense être. Vous connaissez mon état d’esprit. »