Pour Nicolo Melli, Zion Williamson est « juste un être différent des autres »

Pour sa première saison en NBA, l’intérieur italien a eu la chance de côtoyer Zion Williamson. Scruté par toute la planète basket, l’ancien pensionnaire de Duke suscite parfois l’inquiétude au sujet d’un éventuel surpoids. Celui-ci serait-il à l’origine de sa première blessure au genou en février 2019, lorsqu’il avait fait imploser sa chaussure gauche sur un appui, ou plus récemment lorsqu’un souci au ménisque a retardé ses débuts en NBA ?

Pour Nicolo Melli, qui a vu son coéquipier tous les jours à l’entraînement, ce dernier n’accuse pas de surpoids, c’est simplement une question de morphologie.

« Zion Williamson n’est pas gros, il n’est pas gros du tout, » affirme-t-il pour la Giornata Tipo. « Il a moins de masse grasse que moi. Les gens disent qu’il court mal. Mais non, c’est juste un être humain différent des autres. Il n’est absolument pas gros et possède même une dimension athlétique que je n’avais jamais vu auparavant ».

Nicolo Melli, amateur de bouchées doubles, dans l’assiette et à l’entraînement

Depuis son retour de blessure, Zion Williamson a tendance à donner raison à l’intérieur des Pelicans tant le rookie a tenu la distance en étant performant malgré l’exigence du calendrier NBA, avec 19 matchs disputés à environ 30 minutes en moyenne en l’espace d’un mois et demi. Contrairement aux apparences, s’il y en a un qui a un problème avec la nourriture au sein de l’effectif d’Alvin Gentry, c’est bien l’Italien.

« J’aime trop manger, vraiment trop…. Je m’entraîne pour pouvoir justifier le fait de tout manger. Plutôt que d’abandonner les pâtes, je préfère m’entraîner plus. C’est en tout cas ce que j’ai dit au nutritionniste des Pelicans ».

L’intérieur doit se battre pour résister à la tentation. Apparemment, les buffets d’avant-match ne l’aident pas.

« Je me souviendrai toute ma vie de mon premier match NBA, en pré-saison. On était à Atlanta, et je ne savais pas comment ça fonctionnait en ce qui concerne la collation d’avant-match. Quand j’ai vu le buffet, j’étais effrayé ! Il y avait bien plus à manger que pour mon mariage avec des centaines d’invités ».

Pour ce qui est de la cuisine de Louisiane, réputée pour sa qualité, sa diversité et plébiscitée par ses coéquipiers, Nicolo Melli arrive pour le moment à gérer. « Je viens d’Italie, donc mes standards sont plutôt élevés ».