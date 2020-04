Qualifié de « gamin spécial » par LeBron James après leur duel en février dernier, Jayson Tatum avait reçu un hommage bien appuyé de l’ailier des Lakers puisque ce dernier avait ensuite enfoncé le clou sur Instagram.

Le King avait alors écrit que l’ailier de Boston, auteur de 41 pointsdans la défaite des Celtics, était un « problème ».

Et si Jayson Tatum, éblouissant en janvier/février, était devenu « The Problem » ? N’est-ce pas là un surnom bien trouvé, venu en plus d’un de ses idoles de jeunesse ?

« Je vais prendre ce surnom », annonce-t-il. « Je me souviens que LeBron a posté ça juste après le match. J’étais à Los Angeles, de retour à l’hôtel et je faisais une sieste car le match avait été joué tôt dans la journée. Mon meilleur ami m’a appelé pour me dire de me mettre sur Instagram car James m’avait salué. Je reste un compétiteur, mais quand un des plus grands joueurs de l’histoire, qu’on a regardé en grandissant, dit ça, c’est important. »

Il faudra attendre un peu avant de voir si ce surnom va véritablement prendre. Mais si c’est le cas, alors cette anecdote rappellera celle de Shaquille O’Neal et Paul Pierce il y a presque vingt ans. En mars 2001, déjà après un Los Angeles – Boston, un surnom avait été inventé par un Laker pour un jeune Celtic. Le 13 mars 2001 donc, Paul Pierce colle 42 points à 13/19 aux tirs aux champions en titre.

Après la rencontre, Shaquille O’Neal attrape Steve Bulpett, journaliste du Boston Herald : « Mon nom est Shaquille O’Neal, et Paul Pierce est la putain de vérité (« the motherfucking truth »). Cite moi ça, et ne retire rien. Je savais que c’était un bon joueur, mais je ne savais pas qu’il savait jouer ainsi. Paul Pierce is The Truth. »