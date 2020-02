Jayson Tatum s’installe dans la cour des grands

Les hommes de Frank Vogel ont parfois semblé impuissants face à la démonstration livrée par Jayson Tatum jusqu’en milieu de troisième quart-temps (72-79). Malgré les prises à deux et les défenses agressives, le joyau des Celtics a enchaîné les exploits pour maintenir l’avantage en faveur de Boston.

Même si les 18 dernières minutes ont été plus difficiles (6 points), la faute notamment à la bonne défense de Kentavious Caldwell-Pope, Jayson Tatum a terminé la partie avec 41 points (record en carrière établi il y a un mois face à New Orleans égalé) et une infime chance de forcer une prolongation à la dernière seconde, sans succès.

« Ce gamin est spécial, » a déclaré LeBron James à ESPN, après l’avoir longuement félicité sur le parquet après le match. « Évidemment, c’est la raison pour laquelle il a été All-Star pour la première fois. Il a été comme ça toute la saison. On a essayé de lui rendre la vie difficile, mais il fait quelque chose de spécial toute la soirée. »

Le niveau d’une « superstar »

Le coach des Lakers, Frank Vogel, a lui aussi vu un joueur du niveau All-Star, qualifiant l’ailier comme « l’un des meilleurs joueurs du monde » après cette nouvelle prestation de haut rang, la première d’un joueur à plus de 40 points dans la rivalité entre les Lakers et les Celtics depuis les 41 points de Kobe Bryant en janvier 2011.

« Il n’est pas All-Star par hasard, » a-t-il ajouté. « Il avait cette capacité à aller chercher ce qui aurait pu potentiellement être un match à 50 ou 60 points si on n’avait pas sorti des prises à deux agressives sur lui la plupart du temps en deuxième mi-temps. »

Comme le souligne son coéquipier Jaylen Brown, « Tatum a atteint un nouveau seuil, le niveau de superstar ». Il en a assumé les responsabilités avec une facilité déconcertante pendant près de trois quart-temps. À lui et au reste du groupe de trouver les moyens pour prolonger cette même menace sur 48 minutes.

« On va tous continuer à progresser et jouer pour lui, » a poursuivi Jaylen Brown. « Ce qu’il a fait ce soir, c’était irréel. On doit continuer de trouver des moyens de l’aider à atteindre son potentiel. En même temps, on doit trouver des moyens de gagner des matchs et afficher notre vrai visage. Il a été incroyable, ça a été un plaisir de le voir jouer ce soir. J’aurais aimé qu’on reparte avec la victoire, mais peu de gens peuvent dire qu’ils sont venus ici et qu’ils ont fait ce qu’il a fait aux Lakers. »

Seule la victoire compte

Les louanges de ses pairs ne suffiront pas à remonter le moral de Jayson Tatum, la mine défaite après la rencontre malgré sa prestation rendue insignifiante à cause du résultat. « C’est dur, on aurait aimé que la pièce tombe de notre côté, mais ça arrive, » a-t-il regretté. « J’aurais juste aimé qu’on gagne, c’est tout ce qui compte. Je sais de quoi je suis capable, mes coéquipiers le savent aussi. On sait ce que chacun est capable de faire. »

Sur les bases d’un début de carrière qui laisse présager le meilleur alors qu’il tourne désormais à 23 points, 7 rebonds et 3 passes en moyenne, le joueur de 21 ans a toutefois reconnu avoir fait « un pas dans la bonne direction », après avoir montré l’étendue de son talent face à deux monstres comme LeBron James et Anthony Davis.

« J’ai vraiment admiré ces gars et je sais à quel point ils sont supers individuellement. J’ai juste essayé de gagner le respect des gars que j’admire. » De ce point de vue, l’opération a été un franc succès.