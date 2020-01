Jayson Tatum voulait passer la barre des 40 points

Alors que les Celtics étaient largement devant en fin de troisième quart-temps face aux Pelicans, Jayson Tatum avait accumulé 37 points. Une performance déjà remarquable, mais l’ailier ne voulait pas passer à côté de cette opportunité de dépasser les 40 points pour la première fois de sa carrière professionnelle.

Il a donc précipité les choses, en manquant des tirs forcés. Brad Stevens l’a calmé sur le banc. « Il m’a dit de me détendre », raconte l’ailier. « Il m’a assuré que j’allais continuer de jouer. Je voulais atteindre cette barre, donc j’ai pris une grande respiration, avant d’y retourner. »

Soulagé, Jayson Tatum fait le boulot et termine sa symphonie avec 41 points à 16/22 au shoot, 6/9 à 3-pts, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions en 30 minutes. C’est son nouveau record en carrière, où il a parfaitement alterné les pénétrations, notamment en début de match, et les shoots de loin. Sans oublier des paniers faciles suite à des interceptions après la pause. Toujours avec une sensation de facilité et une élégance certaine.

« La plupart de ses points sont arrivés dans le rythme du match », constate Gordon Hayward. « Je suis heureux pour lui. Il a mis des gros shoots et marquer 40 points en NBA, c’est toujours quelque chose. »

C’est le bon moment pour Jayson Tatum de marquer les esprits, à un mois du All-Star Game où il espère trouver une place. Surtout qu’il sortait de deux rencontres assez moroses (29 points à 9/29 au shoot au total).

« Bien évidemment, ça fait du bien ce genre de soirées », explique-t-il. « Mais je reste mesuré, que je joue bien ou non. J’ai encore un long chemin à faire et les joueurs que je regarde réussissent des soirées comme ça bien plus souvent. Il faut que j’arrive à le répéter régulièrement. Il faut déjà oublier ce samedi et penser au match suivant. »