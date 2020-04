En attirant Josh Christopher, Arizona State met la main sur son plus gros prospect depuis James Harden

Quand on grille la politesse à Michigan, UCLA, USC et Missouri, on peut généralement se frotter les mains.

C’est ce que font les Sun Devils d’Arizona State, qui viennent d’enregistrer l’arrivée de l’arrière Josh Christopher, 1m98 pour 96 kilos, considéré comme le deuxième meilleur arrière de sa classe d’âge (2001). Et comme la meilleure recrue d’Arizona State depuis 2007 et un certain James Harden. Pour sa dernière année au lycée, chez lui en Californie, il a compilé 21.4 points, 5.2 rebonds et 5.2 passes.

Il y retrouvera Marcus Bagley, le plus jeune frère de Marvin, ainsi qu’un autre joueur qui a pesé lourd dans la balance : son frère, Caleb Christopher. Autre membre connu dans sa famille : Tayshaun Prince, l’ancien Piston.