Pour l’amour du jeu : Vince Carter vu par Makhtar Ndiaye

Premier Sénégalais à avoir évolué en NBA, également passé par le championnat de France (Besançon, Vichy, Dijon, Asvel et Roanne), Makhtar Ndiaye, aujourd’hui scout pour les Knicks, avait parfaitement expliqué ce lien particulièrement fort qui pouvait régner au sein de la « confrérie » des joueurs ayant évolué à l’université de North Carolina, particulièrement sous les ordres du légendaire Dean Smith, dont il a été le dernier capitaine en 1997.

Pendant ses deux années sous le maillot des Tar Heels (1996/97 et 1997/98), l’intérieur a ainsi pu se lier d’amitié avec un coéquipier qui était déjà un phénomène à cette époque et un futur « Hall of Famer » : Vince Carter.

« Vince, c’est plus qu’un ami ou un ancien coéquipier, c’est un frère, » lance-t-il. « On a vécu des choses extraordinaires ensemble, sur le terrain comme en dehors. On se parle pratiquement toutes les semaines. Non seulement il est gentil mais il est authentique. C’est le même qu’il y a 20 ans quand on jouait ensemble ».

Des qualités (sur)naturelles

À l’occasion de sa retraite virtuelle qui reste suspendue à une éventuelle reprise de la NBA, Makhtar Ndiaye a d’abord été invité à s’exprimer sur la longévité de son ancien coéquipier, désormais le seul joueur de l’histoire de la NBA à avoir disputé 22 saisons. Impressionné ?

« Je dirais oui et non, » rétorque-t-il. « Oui, parce que je le vois faire encore des choses incroyables pour son âge. Il saute tout le temps, il fait encore des 360°, il dunke sur tout le monde. Mais par contre, sur le fait d’avoir joué toutes ces années, pas tant que ça. Le connaissant, je savais qu’il allait jouer longtemps. Vince, en fait, c’est un drogué du basket. En dehors du basket, il va faire quoi ? Tout ce qu’il fera, même après, tournera autour du basket. Donc cette longévité, l’ensemble de sa carrière, ça ne me choque pas plus que ça ».

Les qualités naturelles de Vince Carter ont fait le reste et lui ont ainsi permis de durer même s’il a également dû rapidement évoluer dans son jeu.

« Après, physiquement, il a des qualités qui sont exceptionnelles, c’est un don de Dieu, » poursuit Makhtar Ndiaye. « Parce que ce n’est pas le genre de gars qui va passer des heures à la musculation, qui va être un travailleur acharné. Il a des qualités naturelles. On me demande souvent ce qu’il mange pour sauter comme ça, je réponds qu’il mange la même chose que tout le monde ! Il a une bonne hygiène de vie, certes, mais elle n’est pas non plus exceptionnelle, c’est aussi un bon vivant ».

« Vince n’est pas un tueur »

Parmi ses autres traits de personnalité, on retiendra aussi ce côté « Mister Nice Guy », qui lui a parfois été reproché. Cette gnaque qui aurait pu lui permettre de glaner un titre ?

« C’est une bonne question et on en a parlé cet été, » nous répond Makhtar Ndiaye. « Au final, lorsque tu regardes ce que tu as pu accomplir : qu’est-ce qui définit la réussite d’une carrière ? Est-ce que si tu ne gagnes pas de titre, ça enlève quelque chose à ce que tu as accompli ? Il y a beaucoup de joueurs de légende qui n’ont pas gagné de titres. Je pense notamment à Charles Barkley, ça ne l’empêche pas aujourd’hui d’avoir l’aura qu’il a même si je trouve qu’il dit parfois quelques conneries en chemin. Quand je regarde la carrière de Vince Carter, je me dis qu’il n’a pas vraiment eu cette opportunité de faire partie des 2-3 prétendants. Il y a eu Toronto, puis le départ de Tracy McGrady, ce qui ne l’a pas empêché d’aller jusqu’en Game 7 d’une demi-finale de conférence. Il y a eu les Nets, mais après le départ de Kenyon Martin et des soucis de blessure qui ont gâché un peu tout ça, même s’il y avait une chance. Il y a aussi eu Orlando. Mais pour moi, ça n’enlève rien à son parcours. Il faut aussi voir les équipes dans lesquelles il a joué. Et puis c’est vrai aussi que Vince n’est pas un tueur. Ce n’est pas un tueur comme un Kobe Bryant pouvait l’être. Vince a fait son truc, mais il lui a peut-être manqué un autre grand joueur à ses côtés avec cette mentalité de tueur qui aurait pu lui permettre d’aller chercher un titre ».

Quand Vince Carter a dit non aux Warriors

Pour ce qui est de ses choix sur sa fin de carrière en revanche, Vince Carter, en bon « drogué du basket », a toujours privilégié le choix du jeu, avant la gloire, les bagues et les dollars. Jusqu’au bout, l’ancienne star des Raptors sera resté fidèle à ses principes, allant jusqu’à refuser deux fois les avances des Warriors.

« Pour Vince, l’important à ce moment là, c’était surtout de pouvoir redonner, » a rappelé Makhtar Ndiaye. « Et ça nous renvoie à nos années à North Carolina, ce côté « partage ». Il a gagné beaucoup d’argent, il a eu une bonne carrière, mais c’est aussi un homme intègre, digne. Et il ne voulait pas terminer chez un candidat au titre pour s’asseoir sur le banc et ne pas participer, tout ça pour dire qu’il a une bague. Ça reviendrait à acheter une bague, ça n’a pas de sens pour lui. Ce qu’il veut et aujourd’hui encore, c’est jouer. Et c’est tout à son honneur. On en a souvent parlé, et il a eu des opportunités. Il aurait pu aller dans une grosse équipe, prendre un salaire minimum, juste s’asseoir sur le banc, gagner un titre et profiter de la vie. Il a eu l’occasion de le faire deux fois avec Golden State d’ailleurs. Ils sont venus vers lui, mais il a refusé et il a préféré aller ailleurs, malgré le fait que je l’ai traité de tous les noms d’ailleurs. Il m’a dit : « Non, ma volonté c’est de jouer. Je ne veux pas aller dans une équipe où je vais rester sur le banc ». C’est ça son truc. Même à Atlanta, il ne jouait pas autant qu’avant, mais il jouait. C’est son choix ».

Loin du haut de tableau, « VC » a peut-être achevé sa mission aux Hawks sur un dernier panier à 3-points, laissant une franchise pour qui l’avenir s’annonce à nouveau intéressant. Virtuellement, il sera en tout cas à la retraite ce mercredi soir. L’occasion pour son ancien coéquipier de lui rendre un dernier hommage.

« C’est surtout une fierté. De pouvoir se dire avec le recul aujourd’hui, putain j’ai joué avec ce mec quoi ! Mon fils me chambre en me disant que lui, il joue encore, mais on n’est pas fait pareil ! (rires) En tout cas je suis heureux d’avoir participé à ça, d’avoir croisé son chemin ».