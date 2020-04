Rudy Tomjanovich a choisi Hakeem Olajuwon pour son entrée au Hall of Fame

Enfin récompensé pour sa superbe carrière de coach, Rudy Tomjanovich entrera au Hall of Fame dans quelques mois et on sait quels seront les pensionnaires qui prononceront son discours d’introduction. Car c’est la tradition en place au panthéon : chaque nouvel entrant est présenté par un ou plusieurs anciens.

L’ancien coach des Rockets a choisi Hakeem Olajuwon et Calvin Murphy, soit son ancienne star et meilleur joueur puis un coéquipier dans les années 1970-1980.

« J’ai demandé à Hakeem et il m’a répondu qu’il serait honoré », a raconté Rudy T. à un journaliste de Fox 26. « C’était la chose à faire car il est la raison pour laquelle je suis ici. Si je n’avais pas eu Olajuwon, que se serait-il passé ? On ne sait pas, probablement rien. Il fut très important dans ma vie. »

Le double champion, MVP de la saison régulière en 1994 et MVP des Finals 1994 et 1995 est « privilégié » de partager ce moment avec Rudy Tomjanovich et Calvin Murphy, « deux de mes héros, des amis proches ».

Même sensation pour Calvin Murphy, peut-être moins connu mais qui a été dans les années 1970-1980 un très grand joueur des Rockets, un All-Star en 1979, aux cotés de l’énorme Moses Malone. Il a partagé, sous ce même maillot texan, plusieurs saisons avec Rudy Tomjanovich et fut élu au Hall of Fame en 1993.

« C’est merveilleux », se réjouit-il. « Rien ne pouvait être plus énorme que d’être avec Rudy ce soir-là. Je vais être un enfant dans un magasin de bonbons. J’aurai une photo avec Hakeem Olajuwon et Rudy T. »