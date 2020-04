12 avril 2010 : Marcus Camby et les Blazers condamnent le Thunder à affronter les Lakers en playoffs

Le verdict est tombé à Portland : Brandon Roy sera absent quatre à six semaines. Mais les Blazers se sont tout de même enlevé une épine du pied en battant le Thunder 103-95 au Rose Garden dans le sillage d’un Marcus Camby énorme (30 points, 13 rebonds).

Ils scotchent leurs adversaires du soir, pas aidés par les 11 points à 5/14 et 0 passe de Russell Westbrook, à la huitième place de la conférence Ouest, synonyme de duel avec les Lakers au premier tour des playoffs. Pour les Blazers, leur classement dépendra du résultat de leur dernier match face aux Warriors : une victoire et ils seront 6e alors qu’une défaite conjuguée à une victoire des Spurs et ils seront 7e.

Autre affiche connue à l’issue de la soirée : Orlando-Charlotte, les Bobcats ayant gagné face aux Nets pour la dernière rencontre à l’Izod Center. Pour l’anecdote, Larry Brown aura vécu le premier match, en 1981 sur le banc des Nets, et le dernier, en 2010, sur le banc des Bobcats. Toronto a gagné pour survivre, les Bucks ont perdu contre des Hawks qu’ils sont partis pour affronter au premier tour puisque le Heat a gagne à Philadelphie, grâce à un « game winner » d’Udonis Haslem. À l’ouest, Denver et Dallas se neutralisent avec leur victoire respective.

Le classement est là.

Denver 123 – 101 Memphis

Detroit 97 – 111 Toronto

Indiana 98 – 118 Orlando

LA Clippers 97 – 114 Dallas

Milwaukee 96 – 104 Atlanta

New Jersey 95 – 105 Charlotte

New York 114 – 103 Washington

Philadelphie 105 – 107 Miami

Portland 103 – 95 Oklahoma City

Sacramento 107 – 117 Houston

San Antonio 133 – 111 Minnesota