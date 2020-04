Lance Stephenson a eu peur de retourner en Chine

L’ancien trublion de la NBA a fait un point avec « The Score » sur sa situation, depuis l’arrêt du championnat chinois en janvier dernier. Contrairement à d’autres joueurs étrangers comme Donatas Motiejunas, Lance Stephenson a finalement pris la décision de rester aux Etats-Unis.

« C’était une décision familiale importante, » explique-t-il. « Le coronavirus est compliqué pour tout le monde. J’ai clairement eu peur de revenir. Même si les gens là-bas disaient que c’était OK, j’avais peur de laisser ma famille. Ma famille est restée ici (aux États-Unis) et je voulais juste être en sécurité, autant que possible. En plus, ils ont dit que la saison allait reprendre, puis ça n’a pas repris, donc pourquoi y serais-je retourné si la saison n’est pas sur le point de reprendre ? J’ai donc décidé de rester avec ma famille ».

Proche d’un retour aux Pacers avant la suspension de la NBA

« Born Ready » se tient toutefois prêt dans le cas où la CBA venait à reprendre. Entre janvier et mars, il avait également retenté sa chance en NBA et avait noué des contacts avancés avec sa franchise de cœur, les Pacers, toujours là pour le relancer, comme ils l’avaient fait en 2016 alors qu’il commençait à errer de franchise en franchise (Charlotte, LA Clippers, Memphis, New Orleans et Minnesota, le tout en moins de trois ans).

Ce qui l’a aussi poussé à retarder son retour en Chine le plus longtemps possible. D’après ses dires, si la saison NBA n’avait pas été annulée, Lance Stephenson serait aujourd’hui à Indiana.

« Je pensais que la ligue chinoise allait être annulée, donc j’ai mis mon nom dans la free agency en NBA, et j’allais rejoindre une équipe. C’était proche d’être acté. Donc ça a été dur aussi, de savoir que tu es proche de revenir en NBA et que la NBA est suspendue à son tour. Mais c’était vraiment bien de savoir qu’une équipe était intéressée et voulait que je revienne ».