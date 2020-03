Donatas Motiejunas : « Shanghai revient à la vie »

Voilà trois saisons que Donatas Motiejunas est dans le championnat chinois. Mais cet exercice 2019-2020 a été bien différent des deux années précédentes, lorsque le Lituanien évoluait aux Shandong Golden Stars.

Engagé par les Shanghai Sharks à l’été 2019, Donatas Motiejunas a ainsi été témoin « privilégié » de l’évolution de la situation sanitaire en Chine, en pleine crise du Covid-19. Le Lituanien a raconté son expérience à Hoopshype, du début de l’épidémie jusqu’au moment où il a été contraint de fuir la plus grande ville du pays.

« Shanghai ressemblait à une ville fantôme »

« On nous avait donné 7-8 jours de repos pour le Nouvel An chinois, » explique ainsi l’intérieur au moment où l’épidémie a débuté. « Tous les jours, j’attendais que mon équipe me laisse rentrer chez moi ou me dise ce qui allait se passer. Chaque heure, la situation devenait de plus en plus inquiétante et mon équipe m’a finalement dit : ‘Ok, rentre chez toi jusqu’à ce que la situation se calme’. Je suis rentré à Shanghai, j’ai pris mes affaires et j’ai essayé de rentrer directement ».

Dans un semblant de chaos, Donatas Motiejunas a ainsi pu quitter l’une des plus grandes mégapoles du monde aux airs de ville morte, un souvenir marquant pour l’intérieur. « C’était effrayant, je ne vais pas mentir, » ajoute-t-il. « Shanghai ressemblait à une ville fantôme à ce moment-là. Je n’avais jamais vu une si grande ville comme morte. Il n’y avait pas de gens, pas de voitures, c’était vraiment terrifiant ».

Son seul espoir à ce moment-là, c’est que le virus ne traverse pas l’Oural pour débarquer en Europe ou l’océan Pacifique pour contaminer les Amériques, et que les pays européens et américains anticipent la menace. Mais en quelques semaines, le Covid-19 s’est répandu sur le Vieux Continent puis aux Etats-Unis avec l’impact que l’on sait.

La fin de la crise en Chine ?

De retour à Shanghai depuis le 16 mars, la situation sur place s’étant apaisée, Donatas Motiejunas délivre un message d’espoir même s’il n’en reste pas moins alarmant sur la situation en Europe où le virus continue de se propager, assurant que la situation demeure alarmante en Europe et aux Etats-Unis notamment.

« La situation ici est très bonne et de ce que j’ai vu, Shanghai revient à la vie, » poursuit-il. « Il y a des voitures, des gens dans les rues. Bien sûr, tout le monde porte des masques pour s’assurer que si quelqu’un a quelque chose, il ne va pas le répandre. Mais à part ça, on peut voir le résultat de ce combat face au coronavirus comme je l’ai dit, aussi parce que les gens ont repris le travail. Chaque jour, de plus en plus de gens reprennent le chemin du travail, il y a plus de gens dans les rues et la vie revient dans la ville. Donc je suis vraiment heureux pour Shanghai et pour la Chine en général parce qu’on dirait qu’ils sont proches d’avoir vaincu ce truc ».

Inquiet pour l’Europe et les États-Unis

Alors que de nombreux joueurs hésitent à revenir en Chine, lui n’a pas hésité. « Bien sûr qu’il y a beaucoup de joueurs inquiets. Mais je pense qu’aujourd’hui, il y a plus de danger en Europe et aux Etats-Unis que nulle part ailleurs. Regardez les chiffres, aujourd’hui l’Europe est la région la plus touchée du globe », a-t-il rappelé.

Près de dix jours après son retour à Shanghai, Donatas Motiejunas n’a aucun regret alors que la Lituanie a récemment fermé ses frontières et que personne ne sait encore quand elle va les rouvrir.

« J’ai eu l’impression de fuir la Chine vers l’Europe pour échapper à la maladie. En ce moment, j’ai l’impression de fuir l’Europe pour retourner en Chine. Comme je l’ai dit, mon équipe m’a tenu au courant presque tout le temps et d’après ce que j’ai entendu et ce que je vois en ce moment, ils n’ont pas menti. La situation est meilleure ici que partout ailleurs dans le monde, donc je suis heureux qu’ils m’aient rappelé. Le lendemain de mon départ, ils ont fermé les frontières de la Lituanie, donc s’ils ne m’avaient pas appelé, je serais coincé dans mon pays en ce moment et isolé pendant je ne sais combien de temps sans entraînement, sans installations, sans rien. La situation ici est vraiment en train de s’améliorer et j’espère qu’elle va rester comme ça ».