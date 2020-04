Coby White partagé entre frustration et détermination

Coby White était chaud depuis le All-Star break, lui qui tournait à 26.1 points (à 43.2% à 3-points), 4.2 rebonds et 4.4 passes décisives en moyenne sur ses 9 derniers matchs et avait connu sa première titularisation en NBA.

Autant dire que le meneur des Bulls a eu du mal à digérer la suspension de l’exercice alors qu’il se plaçait derrière Ja Morant et Zion Williamson parmi les meilleurs rookies de la ligue cette saison.

« C’était enthousiasmant d’obtenir ma première titularisation car, bien sûr, mon but est d’être un starter en NBA, donc c’est grande première signifiait beaucoup, » rappelle-t-il depuis la Caroline du Nord où il est en confinement auprès de sa mère. « J’ai senti qu’après le All-Star break, j’ai été bien plus à l’aise sur le parquet, à diriger l’équipe, l’attaque et aussi défensivement. J’ai senti que je pouvais vraiment jouer dans cette ligue et y avoir un gros impact. Donc je dois simplement continuer à faire ce que je fais ».

Enfin l’heure du rebond ?

L’idée, malgré ce coup d’arrêt brutal, est donc de revenir plus fort. « Ça a été dur, » ajoute-t-il au sujet de cette suspension causée par la pandémie de Covid-19. « Mais il y a des choses plus importantes. Au bout du compte, on contrôle ce qu’on peut contrôler et on ne peut pas contrôler ce qui se passe en ce moment. Donc tu prends soin des tiens et tu écoutes les professionnels de santé. Je vais m’assurer de rester en bonne forme et quand on reviendra, reprendre là où j’en étais et aider à diriger l’équipe ».

Le retour de l’équipe au complet pourrait aussi aider Chicago à engranger plus de victoires. C’est en tout cas ce qu’espère Coby White, qui demande toutefois encore un peu de patience pour ce jeune groupe de l’Illinois.

« On a fini sur une victoire (108-103) face à Cleveland et on espère pouvoir poursuivre là-dessus quand on reviendra au jeu, particulièrement avec le fait que tout le monde devrait être en bonne santé, comme Kris (Dunn), Chandler (Hutchinson) et Zach (LaVine) qui revenait, » ajoute-t-il. « J’avais vraiment le sentiment qu’on progressait, malgré les blessures, et qu’on faisait avancer les choses dans la bonne direction. Avec moi, Zach, Wendell (Carter Jr) et les autres gars qu’on a, j’ai l’impression qu’on s’améliore et qu’on peut commencer à jouer et à enchaîner quelques victoires quand on rejouera. Ça demande un peu de patience, c’est sûr, mais on va faire le boulot et ce sera intéressant à suivre ».

Avec 22 victoires en 65 matchs cette saison, Chicago se dirigeait vers l’une de ses pires saisons des 15 dernières années. Les hommes de Jim Boylen ne pourront donc que mieux faire, dès la reprise ou la saison prochaine.