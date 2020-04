Draft 2020 : Tyrese Maxey, le combo de Kentucky, fait également le grand saut

C’est à ESPN que Tyrese Maxey a décidé d’annoncer qu’il allait s’inscrire à la Draft 2020. Cet extérieur de Kentucky est globalement attendu au premier tour, avec un profil intéressant.

Tyrese Maxey est effectivement un « combo guard », c’est-à-dire un arrière dans un corps d’un meneur. Avec ses 14 points de moyenne chez les Wildcats et ses qualités de shooteur et scoreur, il peut plaire. Surtout qu’avec à ses côtés Ashton Hagans (même si ce dernier est surtout un défenseur) et Immanuel Quickley, il n’a pas eu tous les ballons et les récents exemples de Devin Booker et Tyler Herro prouvent que Kentucky sait former des scoreurs pour la NBA.

Néanmoins, il n’est clairement pas un meneur de jeu dans l’âme et doit progresser à la passe.

Et s’il doit évoluer à l’arrière, sa petite taille (1m90) et son physique loin d’être massif sont clairement des handicaps face à des gabarits NBA. En ce sens, il présente donc un profil similaire à celui de Coby White (1m93), qui a globalement réussi sa première saison à Chicago.

De plus, il manque parfois de régularité et de variété offensivement : il ne fait que peu la différence avec son dribble et quand les shoots ne tombent pas dedans, il n’a guère de solution de rechange.