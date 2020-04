Brooklyn : Kevin Durant et Kyrie Irving ne seront pas les seuls à avoir leur mot à dire sur le prochain coach

Il y a un peu moins d’un mois, les Nets remerciaient à la surprise générale leur coach, Kenny Atkinson. Si Jacque Vaughn a assuré l’intérim sur les quelques matches suivants, avant la suspension du championnat, les Nets n’ont pas beaucoup avancé sur le dossier de leur prochain coach titulaire. « Non, on ne contacte personne à l’heure actuelle, ce ne serait pas correct vis-à-vis du groupe », confirme le GM, Sean Marks.

Une approche « collective » et « collaborative »

Ce dernier précise toutefois que les vedettes de l’équipe, Kevin Durant et Kyrie Irving, sont susceptibles de jouer un rôle pour trouver ce futur « head coach ». Pour autant, ils ne seront pas les seuls à donner leur avis. « C’est notre approche pour tout. Depuis quatre ans, que ce soit pour la « free agency » ou même la Draft, nos joueurs viennent et assistent aux entraînements d’avant Draft. J’aime avoir leur avis, comment ils voient les choses. »

La question de l’implication dans ce dossier des deux vedettes se pose depuis le licenciement de Kenny Atkinson. De nombreux bruits de vestiaire étaient remontés, faisant état d’une « cassure » chez les Nets, et d’une relation distante entre le coach et ses stars.

Mais, pour Sean Marks, il n’est évidemment pas question d’en déduire que les deux hommes tirent les rênes de la franchise en coulisses : « On va certainement utiliser l’expertise et l’expérience de certains de nos joueurs dans tout ce qu’on fait, en prenant une approche collaborative. Au final, je ne vais pas laisser cette décision à un, deux, quatre ou cinq joueurs. Ça viendra de moi, des dirigeants et notre propriétaire. Ce sera une approche collective. »

Aucune visibilité sur leur retour de blessure

Une approche qui vaut également pour la santé des deux joueurs. Certains s’interrogent sur la possibilité que les deux blessés soient en mesure de finir la saison, si cette dernière reprend avec un calendrier décalé donc. Sur cette question, Sean Marks dit n’avoir aucune visibilité : « Je ne les ai pas vus physiquement depuis trois ou quatre semaines donc il m’est difficile d’évaluer où ils en sont. »

Il ajoute : « On ne doit pas oublier que les installations sont fermées, par conséquent le simple fait de prendre du temps libre permettrait à votre corps de guérir ? Certains de nos joueurs ont besoin de nos installations, de jouer puis de se reposer. On peut aussi voir le revers de la médaille et se dire que cette interruption a ralenti la rééducation. On doit attendre les trois ou quatre prochaines semaines pour avoir une meilleur idée de l’échéancier, voir où ça nous mène, alors nous pourrons déterminer une meilleure ligne de conduite. »