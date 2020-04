Draft 2020 : Isaiah Stewart se lance avec Roc Nation

C’est à ESPN que Isaiah Stewart a annoncé son intention de s’inscrire à la Draft 2020, et il a même ajouté qu’il sera représenté par Roc Nation. Avec ses 2m06 et 113 kilos, l’intérieur des Washington Huskies est un beau bébé.

Compilant 17 points, 8.8 rebonds et 2.1 contres par match cette saison, il a vécu une saison compliquée sur le plan collectif mais son profil est intéressant. Beaucoup l’attendent en seconde partie de premier tour.

Son envergure (2m23) et sa présence (2m74 les bras levés) sont imposantes, sa mobilité et sa puissance (notamment du haut du corps) remarquables pour un joueur de son gabarit et il ne ménage pas ses efforts sur le parquet, notamment au rebond offensif ou avec des courses répétées.

Néanmoins, sa relative petite taille peut être un handicap, surtout qu’il n’a pas une grosse détente pour compenser. De plus, il n’est pas très à l’aise pour aller défendre sur des extérieurs et c’est désormais une variable extrêmement importante pour les franchises. Enfin, en attaque, il n’est pas un passeur né et doit varier son répertoire.