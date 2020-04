Kevin Love ne veut pas non plus d’un calendrier bouleversé la saison prochaine

À l’heure où tous les scénarios de reprise (ou pas) demeurent envisageables, Kevin Love espère que la situation actuelle ne perturbera pas le calendrier à long terme.

Alors que la fin de l’exercice pourrait être prolongée jusqu’en août et qu’on discute déjà d’un report de la Draft voire d’un début de saison prochaine pour décembre, l’intérieur des Cavs a pris la même position que Damian Lillard, espérant que le calendrier de la prochaine campagne ne sera pas trop chamboulé.

« On a le meilleur calendrier, » assure-t-il au Daily Social Distancing Show de Trevor Noah. « C’est un rythme scolaire avec des étés de libres. J’ai fait ça depuis 25 ans dans un basket organisé, où on reprend en septembre-octobre, et si tu vas jusqu’aux finales, ça nous emmène jusqu’en juin. Ensuite tu as tes étés de libres. On trouve ça très bien et personne ne s’y perd. Bien sûr, on traverse une période particulière avec des mesures drastiques, mais j’aimerais pouvoir reprendre le même calendrier avec 82 matchs ».

En faveur d’une fin de saison allégée plutôt qu’une annulation

Pour autant, Kevin Love ne plaide pas pour une annulation pure et simple de la saison en cours, plutôt pour un format raccourci de la fin de l’exercice 2019-2020.

« Parce que des gars pourraient revenir un peu hors de forme et qu’ils ne savent pas comment gérer le confinement, parce que c’est quelque chose de nouveau, je verrais plus une situation où on aurait par exemple deux semaines de « training camp », jouer dix matchs de championnat et entrer dans une sorte de scénario de playoffs, » imagine-t-il. « Je ne sais pas si les équipes joueraient des séries à 7 ou 5 matchs, ce qu’on n’a pas vu depuis un bon bout de temps, et ensuite arriver aux Finals ».

Même avec une formule allégée, Kevin Love pense que le public réagirait positivement, vu le désert qui règne désormais en terme de divertissement sportif depuis le début de la pandémie et quand on sait à quel point les Américains vénèrent le sport en général.

« On nous a tellement enlevé de sports que l’audience sera incroyablement élevée (…). Même pour moi, en tant que fan, ce sera fun à regarder », a-t-il conclu alors que les Cavs se dirigeaient vers une fin de saison sans relief.