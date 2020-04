Damian Lillard pas favorable à une saison NBA qui démarre plus tard

« Je ne l’imagine tout simplement pas. » Sur NBC Sports, Damian Lillard vient de faire part de sa réticence à une refonte du calendrier NBA, et notamment à ce que le championnat démarre plus tard qu’à l’accoutumée.

Cette idée a été mise sur la table, il y a un mois, par le président des Hawks. Steve Koonin proposait de décaler la saison de deux mois afin d’éviter la concurrence de la NFL et de profiter d’une meilleure exposition médiatique.

Une proposition qui trouve un drôle d’écho un mois plus tard, alors que la ligue doit désormais plancher sur les scénarios susceptibles de sauver la saison actuellement suspendue. Une option prévoit précisément de reprendre et terminer la saison fin août, d’organiser la Draft dans la foulée, puis de repartir pour une nouvelle saison en décembre. Exactement comme le dirigeant des Hawks l’imaginait avant que le facteur Covid-19 ne rentre en jeu.

Dans tous les cas, Damian Lillard n’y est pas favorable : « La saison démarre comme c’est convenu à l’heure actuelle, on a le All-Star weekend en février, on avance vers la fin de saison en avril et puis viennent les playoffs. Les Finals début juin avant de se lancer dans l’été. On profite pleinement de cette coupure estivale et puis on revient lorsque l’été se termine. Je crois que c’est parfait. »

Même si le Blazer oublie que la trêve estivale est aussi susceptible de rimer avec compétitions internationales, à l’instar des prochains Jeux olympiques repoussés à 2021. « C’est parfait pour nous, » maintient le joueur des Blazers. « Donc je ne suis vraiment pas fan d’un changement ou que les choses soient repoussées et je ne vois pas beaucoup de gars qui en soient fans. »

Une position dont la ligue devra nécessairement prendre compte en réajustant ses prochains mois de compétition.