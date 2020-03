31 mars 2010 : les Lakers et les Celtics inquiètent

Le 30 mars, Kobe Bryant secoue ses troupes en leur demandant de rester concentrés à l’approche des playoffs. Mais le 31, les Lakers prennent une leçon à Atlanta, avec 25 points de Joe Johnson, bien soutenu par son banc et les 42 points du trio Jamal Crawford – Zaza Pachulia – Maurice Evans. C’est un troisième revers en quatre matchs pour les Californiens.

Les fans des Celtics ne peuvent pas se moquer : leur équipe a perdu elle aussi, mais à domicile, contre OKC, impuissante face à Kevin Durant. L’ailier All-Star a assis sa première place au classement des meilleurs scoreurs avec 37 points, et c’est Jeff Green qui a porté l’estocade avec deux tirs primés coup sur coup à deux minutes de la fin. C’est une troisième défaite en cinq matches pour Boston.

Du poster dans le Top 10 de la nuit !

Il y avait treize rencontres au programme de la soirée et peu de suspense : on retiendra la victoire en prolongation de Dallas à Memphis, qui peut s’en vouloir d’avoir raté les quatre derniers tirs dans le temps réglementaire.

On peut noter aussi les 20 points de Nicolas Batum, secoué par Monty Williams quelques jours auparavant, qui participe à la 12e victoire en 14 rencontres des Blazers contre New York – où Tracy McGrady s’imagine déjà revenir à Orlando. Un succès qui permet à Portland de valider son ticket en playoffs. Toronto veut le sien aussi, et Chris Bosh a mis la pression sur Chicago avec ses 34 points et 11 rebonds.

Pas de suspense, donc, mais du spectacle : dunks ou contres, il y a du poster dans le Top 10 de la nuit !

Atlanta 109 – 92 LA Lakers

Boston 104 – 109 Oklahoma City

Charlotte 103 – 84 Philadelphie

Cleveland 101 – 98 Milwaukee

Detroit 81 – 98 Miami

Memphis 102 – 106 Dallas

Minnesota 108 – 99 Sacramento

New Jersey 105 – 116 Phoenix

New Orleans 91 – 96 Washington

Portland 118 – 90 New York

San Antonio 119 – 102 Houston

Toronto 114 – 92 LA Clippers

Utah 128 – 104 Golden State