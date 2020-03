Les Knicks visaient Terry Rozier en février dernier

Lors de la dernière « trade deadline », les Knicks avaient visiblement envie de faire bouger les lignes pour leur poste de meneur de jeu. Alors que la piste D’Angelo Russell a bien été explorée avant que ce dernier ne rejoigne les Wolves, SportsNet New York nous apprend qu’il a également été question de Terry Rozier. Et ceci, avant l’annonce de l’arrivée du nouveau président, Leon Rose.

L’idée aurait été de monter un transfert autour de Julius Randle, Dennis Smith Jr. et d’un futur premier tour de draft, pour récupérer le meneur des Hornets et son coéquipier Malik Monk. On se souvient que le nom de ce dernier a fait surface du côté des Knicks dès la mi-janvier.

Finalement, contrairement à Randle, c’est Marcus Morris Sr. qui a fait ses valises tandis les Knicks ont conservé ce trio de postes 1 (Frank Ntilikina, Elfrid Payton et Dennis Smith Jr.) dont la hiérarchie n’a cessé de poser question cette saison.

Les New-yorkais n’ont sans doute pas dit leur dernier mot avec Rozier. On rappelle que la franchise avait montré son intérêt dès que l’ancien Celtic était devenu « free agent » lors de la dernière intersaison. Et que ce dernier a d’ailleurs reconnu, des mois plus tard, avoir eu l’intention de s’engager avec les Knicks avant de filer à Charlotte.