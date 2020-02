Les Knicks visaient bien D’Angelo Russell, et Frank Ntilikina aurait pu faire ses valises

Avant qu’il n’atterrisse dans le Minnesota, D’Angelo Russell avait été annoncé brièvement à New York. Le temps que les Knicks virent leur président Steve Mills.

SNY insiste : ce dernier avait bel et bien essayé d’attirer le meneur à « Big Apple » avec une offre comprenant Bobby Portis, Allonzo Trier et Frank Ntilikina, ainsi qu’un premier tour de Draft essentiel afin de convaincre les Warriors.

Et c’est là que les dissensions internes ont pesé, les autres dirigeants préférant accumuler les premiers tours de Draft plutôt que les distribuer, raison pour laquelle le transfert a disparu en même temps que Steve Mills, et que la franchise en a finalement récupéré un dans le transfert de Marcus Morris : c’était l’objectif clairement affiché.

Le LA Times affirme d’ailleurs que les Knicks ont refusé une offre de la part des Lakers comprenant Kyle Kuzma et Danny Green en échange de Marcus Morris. New York aurait plutôt demandé DeMarcus Cousins, un second tour de Draft, et Avery Bradley à la place de Danny Green, mais ça n’intéressait pas les Californiens.

Le nom de Landry Shamet a été évoqué chez le voisin, qui ne voulait pas le lâcher. Celui d’Aaron Holiday aussi du côté d’Indiana, mais les Pacers ne voulaient pas d’un joueur en fin de contrat.

Le président déchu a aussi pensé à envoyer Dennis Smith Jr. à Charlotte contre Malik Monk, idée pour laquelle il avait le soutien de ses supérieurs. Mais ils ont préféré le virer, changer de stratégie, et rester prudents pour préparer une nouvelle reconstruction en vue de la saison prochaine…