Les Knicks s’intéressent aussi à D’Angelo Russell

Le feuilleton D’Angelo Russell se poursuit et risque de durer au moins jusqu’à la « trade deadline » du 6 février prochain (15h00 heure locale, 21h00 en France). Selon The Athletic, les Knicks et les Warriors auraient entamé des discussions à propos du meneur de 23 ans.

SNY.tv précise que côté new-yorkais, ce sont Bobby Portis et Frank Ntilikina qui pourraient être impliqués dans un échange entre les deux équipes. Et pour envisager un tel scénario, il faudrait inclure plusieurs choix de Draft voire peut-être Mitchell Robinson pour convaincre Golden State, qui a laissé partir Willie Cauley-Stein.

Autre franchise en course pour récupérer D’Angelo Russell : les Wolves. L’intérêt ne date pas d’aujourd’hui puisqu’ils souhaitent l’attirer depuis l’été dernier. Mais aucune avancée entre les Warriors et la franchise du Minnesota, puisque la franchise de Minneapolis serait réticente à l’idée de se séparer de ses choix de Draft. Surtout que si l’équipe ne décolle pas, ils auront encore plus de valeur en juin prochain.

Si Golden State est ouvert aux discussions, d’autres franchises pourraient alors faire monter les enchères.