Trade deadline : du mouvement à prévoir chez les Warriors ?

D’Angelo Russell finira-t-il la saison à San Francisco ? Rien n’est moins sûr puisque, d’après le New York Times, les Warriors seraient à l’écoute des offres pour leur meneur de 23 ans. Parmi les équipes intéressées, il y a les Wolves bien évidemment, qui se sont récemment séparés de Jeff Teague et qui présentent, depuis, un manque à la mène. De plus, comme « D-Lo » et Karl-Anthony Towns sont des amis de longue date, la franchise du Minnesota serait bien inspirée de réunir les deux premiers choix de la Draft 2015…

Une chose est sûre : les dirigeants de Golden State ne précipiteront rien et ne bougeront D’Angelo Russell que si l’offre est alléchante. Ils pourraient même attendre les retours de Stephen Curry et de Klay Thompson pour juger de leur entente, avant d’envisager le soir de la Draft de faire un choix.

Dans le même temps, le New York Times nous apprend que les Warriors chercheraient toujours à se séparer d’Alec Burks et Glenn Robinson III, deux joueurs qui réalisent actuellement la meilleure saison de leur carrière, à titre individuel (15.8 points par match pour le premier, 12.7 pour le second).

Ils pourraient ainsi renforcer à moindre coût le banc d’un candidat aux playoffs, tout en permettant à la franchise de récupérer un tour de draft et/ou de conserver Ky Bowman ou Marquese Chriss, actuellement titulaires d’un « two-way contract ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.