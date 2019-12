Les Warriors contraints de sacrifier Alec Burks ?

Plus les jours passent, plus les Warriors se rapprochent du jour fatidique où il leur faudra faire un choix cornélien au sujet de leurs deux joueurs en « two-way contract », Damion Lee et Ky Bowman.

Les blessures des uns et des autres ont fait leur bonheur, et malheureusement pour eux, mais aussi pour Steve Kerr, il leur reste une petite poignée de matches à jouer avec Golden State.

« C’est une situation difficile pour nous car on arrive à la limite des contrats de Ky et Damion » reconnaît le coach des Warriors, interrogé par NBC Sports. « Ils font partie des sept principaux joueurs de notre rotation, et au regard du règlement, on ne va pas pouvoir les garder plus de 9 ou 10 jours chacun. Tout le monde est au courant, et on ne sait pas comment ça va se terminer. »

En fait, Damion Lee peut encore rester 12 jours avec les Warriors, et Ky Bowman 11 jours.

Dans un « two-way contract », un joueur ne peut rester que 45 jours avec sa franchise NBA, et indéfiniment en G-League. Passé ces 45 jours, la franchise doit alors s’en séparer, ou lui faire signer un vrai contrat. C’est ce que viennent de faire les Rockets avec Chris Clemons.

Le problème, pour les Warriors, c’est qu’ils n’ont qu’une place de libre dans leur effectif, alors qu’ils veulent conserver les deux. En d’autres termes, il va leur falloir couper un joueur du bout du banc, ou transférer un bon élément. Selon NBC Sports, c’est Alec Burks qui pourrait en faire les frais, mais la plupart des recrues de cet été sont aussi en danger, qu’il s’agisse de Marquise Chriss, de Glenn Robinson ou même Willie Cauley-Stein.

« On parle avec nos joueurs tout le temps. Le staff le fait de manière individuelle et je leur parle en groupe » assure Steve Kerr à propos de l’ambiance à quelques jours de la date-butoir. « C’est la NBA, et tout peut arriver. Mais on espère clairement avoir ces deux joueurs, tout en gardant tout le monde, car on apprécie tout le monde dans notre effectif. Il y a beaucoup de bons et jeunes joueurs, et on verra comment tout ça va se goupiller. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat apparu en 2017 permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League pour toute la saison ou lui proposer un vrai contrat NBA.