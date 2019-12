Les Warriors vont bientôt devoir faire un choix avec Ky Bowman

Avec autant de blessés, il y a des occasions de se montrer à Golden State cette saison. Ky Bowman fait partie de ceux qui tirent leur épingle du jeu : en 27 matchs, il compile 8.3 points à 45% aux tirs dont 40% à 3-points, 2.7 passes et 2.6 rebonds en 23 minutes.

« C’est un garçon très confiant et il gère très bien ses minutes » apprécie Steve Kerr, cité par The Undefeated. « Il a fait quelques bons matchs, il voit les erreurs qu’il fait et il répond positivement. » Une confiance qui fait la différence : « J’ai confiance en moi, c’est par là que ça commence. Il faut croire en toi avant que les autres le fassent. C’est le plus important. Quand tu crois en toi, tu peux faire beaucoup de choses. »

« J’essaie vraiment d’avancer au jour le jour et de ne pas trop y penser »

Problème pour les Dubs : le meneur de jeu a été engagé via un « two-way contract », et il a déjà passé 32 jours en NBA sur les 45 dont il a droit. S’ils veulent le conserver, il devront lui donner un contrat garanti mais vu sa place dans la rotation de Steve Kerr, on peut imaginer que la franchise lui donnera la dernière place de son « roster ».

« J’essaie vraiment d’avancer au jour le jour et de ne pas trop y penser » assure-t-il. « Je contrôle ce que je peux contrôler. J’essaie de faire ce que que les coaches attendent de moi, et de ne pas trop réfléchir. » Un programme simple et efficace.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.